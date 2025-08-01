В 18:00 начался матч 1-го тура нового сезона чемпионата Украины между Рухом и новичком УПЛ Полтавой.

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.

Чемпионат Украины. 1-й тур

Рух – Полтава 1:1

Голы: Мисюра, 11 (автогол) – Марусич, 17 (с пен)