Украина. Премьер лига01 августа 2025, 18:25 | Обновлено 01 августа 2025, 18:38
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Рух – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча первого тура УПЛ
01 августа 2025, 18:25 | Обновлено 01 августа 2025, 18:38
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В 18:00 начался матч 1-го тура нового сезона чемпионата Украины между Рухом и новичком УПЛ Полтавой.
В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.
Чемпионат Украины. 1-й тур
Рух – Полтава 1:1
Голы: Мисюра, 11 (автогол) – Марусич, 17 (с пен)
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