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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 18:25 | Обновлено 01 августа 2025, 18:38
198
0

Рух – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча первого тура УПЛ

01 августа 2025, 18:25 | Обновлено 01 августа 2025, 18:38
198
0
Рух – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 18:00 начался матч 1-го тура нового сезона чемпионата Украины между Рухом и новичком УПЛ Полтавой.

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.

Чемпионат Украины. 1-й тур

Рух – Полтава 1:1
Голы: Мисюра, 11 (автогол) – Марусич, 17 (с пен)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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