В первом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 1 августа, во Львове встретятся «Рух» и «Полтава». Львовяне в прошлом сезоне занявшие восьмое место, будут принимать «Полтаву», которая по итогам сезона финишировала второй в Первой Лиге.

Рух

Несмотря на то, что прошлый сезон для «Руха» вышел немного смазанным (команда зимой осталась без ключевых исполнителей), львовяне смогли приспособиться к перестройкам и финишировали в середине турнирной таблицы – на восьмом месте.

Однако уже летом «Рух» столкнулся с еще большими неприятностями: Виталий Пономарев, который последние 2 года возглавлял команду, сейчас стал главным в ЛНЗ, а вместе с ним команду покинул целый ряд ведущих игроков: в другие клубы были проданы Ярослав Карабин (в «Карпаты»), Юрий Климчук (в «Колос»), Роман Дидык и Дмитрий Ледвий (оба в ЛНЗ). Кроме них, свободными агентами в черкасский клуб ушли Артур Рябов и Олег Горин, и коллективы из Первой лиги усилили Артур Ременяк и Юрий Тлумак.

За то «Рух» возглавил Иван Федык, ранее уже тренировавший львовский клуб (с июня 2020 по август 2021). А из новичков команду усилили исполнители из второй команды и румынский хавбек Влад Райляну, взятый в аренду из «Зимбру». Также была информация, что к «Руху» присоединится Юрий Копына.

Вряд ли в этом сезоне можно будет чего-нибудь серьезного ожидать от львовского клуба, потому что сейчас команда с большой вероятностью будет находиться в низшей части турнирной таблицы, однако это не значит, что ее следует недооценивать. А потому в игре против новичка элиты «Полтавы» львовяне, прежде всего благодаря опыту, должны брать желаемый результат.

На сборах львовяне провели ряд поединков с разными соперниками, результаты следующие: «Агробизнес» – 1:1, «Нива» Тернополь – 1:2, «Черноморец» – 1:0, «Эпицентр» – 1:1, «Сталь» (Польша) – 0:1, «Куликов-Белка» 2:4, «Верес» – 2:0 и 1:2.

Полтава

Что не скажешь о «Полтаве», которая в дебютном сезоне в элите попытается на себе почувствовать, что такое ритм Премьер-лиги. Коллектив из одноименного города по итогам прошлого сезона занял второе место, что позволило ему напрямую выйти в УПЛ, в то время как «Кудровка» и «Металлист 1925» вынуждены были играть стыковые поединки.

По сравнению с «Рухом», полтавчане понесли минимальные потери и продлили контракты со всеми игроками, кто внес свой вклад в выход команды в элитный дивизион. Также, «Полтава» не ограничилась только этим: к команде присоединились Алексей Хахлёв из «Зари», Даниил Ермолов из «Ворсклы», Богдан Кобзарь из «Левого Берега». Кроме них, были подписаны игроки из Первой Лиги Никита Кононов (с «ЮКСЫ») и Олег Веремиенко (с «Подолья»).

Однако неожиданным накануне сезона стала смена тренера. Новым наставником стал Павел Матвийченко, последний раз занимавшийся тренерской деятельностью почти 10 лет назад. Как отмечается в официальном заявлении клуба, это назначение временное, пока тренер команды Владимир Сисенко не получит тренерскую лицензию, что дает право тренировать команды УПЛ.

Неизвестно, насколько этот шаг сыграет на руку новичку УПЛ, однако уже в пятницу «Полтаве» придется проходить боевое крещение в матче с «Рухом», который в межсезонье потерял ключевых исполнителей.

На сборах «Полтава» играла с украинскими командами, результаты следующие: «Кудровка» – 2:1, «Виктория» – 0:0, ЛНЗ – 1:1, «Колос» – 1:3, «Оболонь» – 1:1.

Статистика встреч

Между собой команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

И для «Полтавы», и для «Руха» важно будет в этом матче сыграть удовлетворительно, чтобы почувствовать уверенность в своих силах и порадовать болельщиков. Однако для львовян преимуществом родные стены, где они не имеют права сыграть неудовлетворительно при своей публике, и больше опыта выступлений в элитном дивизионе. Поэтому прогнозируем, что, несмотря на сложную кадровую ситуацию, «Рух» откроет сезон победой.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Лях, Слюбик, Холод, Китела, Пидгурский, Рунич, Рейляну, Пастух, Притула, Фаал

«Полтава»: Восконян, Коцюмака, Веремиенко, Мисюра, Опанасенко, Шаповалов, Хахлёв, Даниленко, Галенков, Одарюк, Стрельцов