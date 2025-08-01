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Премьер-лига
Рух Львов
01.08.2025 18:00 – FT 2 : 1
Полтава
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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 20:07 | Обновлено 01 августа 2025, 20:08
1419
5

Камбэк тренера испортил дебют в УПЛ. Рух дожал СК Полтава

Львовский коллектив поздравил Ивана Федика с возвращением на должность

01 августа 2025, 20:07 | Обновлено 01 августа 2025, 20:08
1419
5
Камбэк тренера испортил дебют в УПЛ. Рух дожал СК Полтава
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Рух» – СК «Полтава» - 2:1

Голы: Мисюра, 11 (авт.), Роман, 86 – Марусич, 17 (пен.)

Предупреждения: Веремиенко, 50, Шаповалов, 64

Удаление: Шаповалов, 70 (второе предупреждение)

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Роман – Притула (Слюсар, 90+3), Пидгурский, Пастух – Алмазбеков (Рунич, 75), Фаал, Китела (Клайвер, 63).

СК «Полтава»: Восконян – Кононов, Мисюра, Веремиенко, Бужин – Галенков, Плахтырь, Хахлев (Опанасенко, 73), Одарюк (Савенков, 85) – Вивдыч (Стрельцов, 73), Марусич (Шаповалов, 54).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 10 (2) – 9 (2)
Угловые: 3 – 8
Оффсайды: 0 – 0.

РУХ - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Иван Федык отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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sania
Знову за Рух грав суддя. Полтава вітаємо в УПЛ.
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+1
Оберст
Пумочка (аеромандривник, Бернасос), как тебе игра Полтавы родной?
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-2
Павло
Дуже добре. Полтава - фейкова команда. Ні стадіону, ні бази тренувальної, ні школи дитячої - взагалі ніфіга. Такі непорозуміння в УПЛ не потрібні... 
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-3
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