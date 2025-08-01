Камбэк тренера испортил дебют в УПЛ. Рух дожал СК Полтава
Львовский коллектив поздравил Ивана Федика с возвращением на должность
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Рух» – СК «Полтава» - 2:1
Голы: Мисюра, 11 (авт.), Роман, 86 – Марусич, 17 (пен.)
Предупреждения: Веремиенко, 50, Шаповалов, 64
Удаление: Шаповалов, 70 (второе предупреждение)
«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Роман – Притула (Слюсар, 90+3), Пидгурский, Пастух – Алмазбеков (Рунич, 75), Фаал, Китела (Клайвер, 63).
СК «Полтава»: Восконян – Кононов, Мисюра, Веремиенко, Бужин – Галенков, Плахтырь, Хахлев (Опанасенко, 73), Одарюк (Савенков, 85) – Вивдыч (Стрельцов, 73), Марусич (Шаповалов, 54).
Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).
Стадион: «Украина» (Львов).
Удары (в створ): 10 (2) – 9 (2)
Угловые: 3 – 8
Оффсайды: 0 – 0.
РУХ - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
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