В пятницу, 1-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и СК «Полтава». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив из Полтавы занял вторую строчку и поднялся напрямую в УПЛ. Могло бы быть у нас полтавское дерби в «элитном» дивизионе, но именно в том сезоне «Ворскла» умудрилась впервые в истории получить понижение в классе. В итоге, полтавчане разминулись. «Рух» тем временем попрощался с Виталием Пономаревым, а нас до сих пор терзает вопрос о том, чем в итоге оказалось официальное сообщение о «сотрудничестве» с «Карпатами» прошлой зимой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – СК «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.