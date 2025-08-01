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Премьер-лига
Рух Львов
01.08.2025 18:00 - : -
Полтава
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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 03:29 |
4
0

Рух – СК Полтава. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

01 августа 2025, 03:29 |
4
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Рух – СК Полтава. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В пятницу, 1-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и СК «Полтава». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив из Полтавы занял вторую строчку и поднялся напрямую в УПЛ. Могло бы быть у нас полтавское дерби в «элитном» дивизионе, но именно в том сезоне «Ворскла» умудрилась впервые в истории получить понижение в классе. В итоге, полтавчане разминулись. «Рух» тем временем попрощался с Виталием Пономаревым, а нас до сих пор терзает вопрос о том, чем в итоге оказалось официальное сообщение о «сотрудничестве» с «Карпатами» прошлой зимой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – СК «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
1 августа 2025 -
18:00
Полтава
Победа Руха 1.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Иван Федык текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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