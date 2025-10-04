Полесье – Полтава – 4:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча

4 октября в 18:00 по киевскому времени стартовал матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Полтавой».

Поединок принимал «Центральный стадион» в Житомире.

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:0.

Подопечные Ротаня с 15 баллами в своем активе поднялись 3-е место турнирной таблицы. «Полтава», имея в своем активе 4 очка, остались на 15-й позиции.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

Полесье – Полтава – 4:0

Голы: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапий, 30 (пенальти), Гайдучик, 86