Полесье – Полтава – 4:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
4 октября в 18:00 по киевскому времени стартовал матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Полтавой».
Поединок принимал «Центральный стадион» в Житомире.
Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:0.
Подопечные Ротаня с 15 баллами в своем активе поднялись 3-е место турнирной таблицы. «Полтава», имея в своем активе 4 очка, остались на 15-й позиции.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур
Полесье – Полтава – 4:0
Голы: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапий, 30 (пенальти), Гайдучик, 86
События матча
