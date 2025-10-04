Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Полтава – 4:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Полесье
04.10.2025 18:00 – FT 4 : 0
Полтава
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 20:27 | Обновлено 04 октября 2025, 20:28
Полесье – Полтава – 4:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ

Полесье – Полтава – 4:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Полесье

4 октября в 18:00 по киевскому времени стартовал матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Полтавой».

Поединок принимал «Центральный стадион» в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:0.

Подопечные Ротаня с 15 баллами в своем активе поднялись 3-е место турнирной таблицы. «Полтава», имея в своем активе 4 очка, остались на 15-й позиции.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

Полесье – Полтава – 4:0

Голы: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапий, 30 (пенальти), Гайдучик, 86

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдуард Сарапий (Полесье).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Полесье).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Полесье).
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
