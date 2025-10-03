В субботу, 4 октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Полтава». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе «Полесье», игра начнется в 18:00.

Житомирская команда подходит к очередному противостоянию с трехматчевой победной серией в чемпионате, причем в этих играх «волки» пропустили всего один гол. Безничейная серия «Полесья» в УПЛ длится семь матчей (4 победы и 3 поражения). «Полтава», которая проводит дебютный сезон в элите украинского футбола, находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. В гостевых поединках в УПЛ полтавчане еще не побеждали (3 поражения и ничья). «Полесье» и «Полтава» ранее на официальном уровне не встречались.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.