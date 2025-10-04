Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Полесье
04.10.2025 18:00 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 02:00 |
26
0

Полесье – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Продолжит ли «Полесье» свою победную серию?

04 октября 2025, 02:00 |
26
0
Полесье – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Полесье

В субботу, 4 октября, в Житомире состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Полесье» и СК «Полтава». Житомиряне попробуют продлить свою победную серию против новичка чемпионата.

Полесье

«Волки» постепенно подкрались к первой пятерке после ужасного старта в чемпионате. Три победы подряд в сентябре придают команде уверенность, и она не собирается останавливаться на достигнутом. В последнем туре команда Руслана Ротаня разгромно обыграла «Верес» в волчьем дерби на выезде. Свои первые мячи за клуб забили Брагару и Филиппов. Кстати, Филиппов стал лучшим игроком 7-го тура чемпионата, а Руслан Ротань — лучшим тренером тура.

Эта победа подняла настроение в команде после позорного поражения от «Руха» в Кубке Украины. После матча Ротань отметил, что остался доволен игрой своих футболистов: команда с первых минут показала нужный настрой, все вопросы по матчу были решены уже в первом тайме. Команда всё ещё находится на стадии становления, и было видно, что кубковая игра и матч чемпионата — это были две разные команды. «Полесью» представится отличная возможность продолжить свою победную серию в домашнем матче против одного из аутсайдеров чемпионата — «Полтавы».

Также появилась интересная информация: Алексей Гуцуляк хочет покинуть «Полесье» в ближайшее трансферное окно, и один из украинских клубов готовит для него весьма заманчивое финансовое предложение.

Полтава

СК «Полтава» продолжает безвыигрышную серию — уже пять туров подряд команда не может набрать очки. Последний выезд в Александрию закончился минимальным поражением (0:1), а вопросы к игре остаются. Пресс-служба клуба отметила в соцсетях недовольство уровнем судейства в том поединке.

Ассистент главного тренера Игорь Тимченко подчеркнул: претензий к игрокам по части самоотдачи и характера нет. Есть замечания к пропущенному мячу и отдельным индивидуальным ошибкам, но в целом футболисты отдали все силы на поле. По его мнению, ничейный счёт после матча был бы закономерным, а команде остаётся только работать дальше и набираться опыта.

В лазарете — новости не радостные: Александр Вивдич получил травму в дебюте предыдущего матча, Дмитрий Щербак и Владислав Даниленко всё ещё на больничном, а Евгений Опанасенко вернётся только после международной паузы. Зато восстановились Валерий Восконян и Максим Марусич, которые помогут «Полтаве» в предстоящем домашнем матче с «Полесьем».

Статистика встреч

Житомиряне и полтавчане впервые сыграют друг с другом в официальном матче.

Прогноз на противостояние

Полесье набрало хорошую форму в сентябре и не должно испытывать проблем с одним из аутсайдеров чемпионата. Полтаве будет тяжело противостоять «волкам», ведь они слабо играют на выезде.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Брагару, Андриевский, Шепелев, Велетень, Филиппов.

«Полтава»: Ермолов, Кононов, Веремиенко, Пидлепич, Бужин, Мисюра, Плахтырь, Галенков, Хахлев, Одарюк, Стрельцов.

Прогноз Sport.ua
Полесье
4 октября 2025 -
18:00
Полтава
Фора Полесья -1.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Оболонь – Верес. Текстовая трансляция матча
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полтава прогнозы
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Футбол | 03 октября 2025, 15:14 6
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо

Бывший нападающий столичного клуба считает, что Шовковский не справляется со своими обязанностями

Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04 октября 2025, 00:55 21
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай

Подопечные Михайленко вышли в плей-офф юношеского ЧМ с первого места, обыграв «гуарани»

Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
Футбол | 04.10.2025, 01:17
Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Футбол | 03.10.2025, 14:44
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 6
Бокс
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем