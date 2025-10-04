В субботу, 4 октября, в Житомире состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Полесье» и СК «Полтава». Житомиряне попробуют продлить свою победную серию против новичка чемпионата.

Полесье

«Волки» постепенно подкрались к первой пятерке после ужасного старта в чемпионате. Три победы подряд в сентябре придают команде уверенность, и она не собирается останавливаться на достигнутом. В последнем туре команда Руслана Ротаня разгромно обыграла «Верес» в волчьем дерби на выезде. Свои первые мячи за клуб забили Брагару и Филиппов. Кстати, Филиппов стал лучшим игроком 7-го тура чемпионата, а Руслан Ротань — лучшим тренером тура.

Эта победа подняла настроение в команде после позорного поражения от «Руха» в Кубке Украины. После матча Ротань отметил, что остался доволен игрой своих футболистов: команда с первых минут показала нужный настрой, все вопросы по матчу были решены уже в первом тайме. Команда всё ещё находится на стадии становления, и было видно, что кубковая игра и матч чемпионата — это были две разные команды. «Полесью» представится отличная возможность продолжить свою победную серию в домашнем матче против одного из аутсайдеров чемпионата — «Полтавы».

Также появилась интересная информация: Алексей Гуцуляк хочет покинуть «Полесье» в ближайшее трансферное окно, и один из украинских клубов готовит для него весьма заманчивое финансовое предложение.

Полтава

СК «Полтава» продолжает безвыигрышную серию — уже пять туров подряд команда не может набрать очки. Последний выезд в Александрию закончился минимальным поражением (0:1), а вопросы к игре остаются. Пресс-служба клуба отметила в соцсетях недовольство уровнем судейства в том поединке.

Ассистент главного тренера Игорь Тимченко подчеркнул: претензий к игрокам по части самоотдачи и характера нет. Есть замечания к пропущенному мячу и отдельным индивидуальным ошибкам, но в целом футболисты отдали все силы на поле. По его мнению, ничейный счёт после матча был бы закономерным, а команде остаётся только работать дальше и набираться опыта.

В лазарете — новости не радостные: Александр Вивдич получил травму в дебюте предыдущего матча, Дмитрий Щербак и Владислав Даниленко всё ещё на больничном, а Евгений Опанасенко вернётся только после международной паузы. Зато восстановились Валерий Восконян и Максим Марусич, которые помогут «Полтаве» в предстоящем домашнем матче с «Полесьем».

Статистика встреч

Житомиряне и полтавчане впервые сыграют друг с другом в официальном матче.

Прогноз на противостояние

Полесье набрало хорошую форму в сентябре и не должно испытывать проблем с одним из аутсайдеров чемпионата. Полтаве будет тяжело противостоять «волкам», ведь они слабо играют на выезде.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Брагару, Андриевский, Шепелев, Велетень, Филиппов.

«Полтава»: Ермолов, Кононов, Веремиенко, Пидлепич, Бужин, Мисюра, Плахтырь, Галенков, Хахлев, Одарюк, Стрельцов.