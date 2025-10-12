Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На позицию Довбика. Рома нашла в Манчестере Юнайтед нового форварда
Италия
12 октября 2025, 17:20 | Обновлено 12 октября 2025, 17:42
961
1

На позицию Довбика. Рома нашла в Манчестере Юнайтед нового форварда

Римский клуб рассматривает вариант перехода Джошуа Зиркзе

12 октября 2025, 17:20 | Обновлено 12 октября 2025, 17:42
961
1 Comments
На позицию Довбика. Рома нашла в Манчестере Юнайтед нового форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Римская «Рома» начала поиски нового нападающего, которого можно было бы переманить в клуб во время зимнего трансферного окна. Взгляд «волков» остановился на 24-летнем футболисте «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе.

По информации источника, клуб намерен оформить переход нападающего, способного сыграть как на позиции центрального форварда, так и в роли вингера. Благодаря своим качествам Джошуа может удовлетворить требования «Ромы».

«Волки» готовы к любому развитию событий относительно трансфера Зиркзе, поэтому аренда игрока не станет проблемой.

Сам футболист не против покинуть «Манчестер Юнайтед», так как хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2026 года.

Зиркзе уже уведомил своего агента, чтобы тот был открыт к предложениям о переходе из стана «дьяволов».

Учитывая все вышесказанное, римский клуб не спешит с решениями, предоставляя шанс действующим нападающим. Главный тренер Гасперини хочет еще присмотреться к украинцу Артёму Довбику и новичку Леону Бейли, надеясь, что им удастся оправдать возложенные на них ожидания.

По теме:
Источник: воспитанник Днепра оказался на радаре клубов УПЛ и Буковины
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Реал хочет подписать игрока с 7 голами в 6 играх. Его называют новым Месси
Джошуа Зиркзе Рома Рим Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11 октября 2025, 19:16 16
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды

Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии

Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо
Теннис | 12 октября 2025, 12:25 5
Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо
Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо

Юлия в двух сетах уверенно разобралась с Тамарой в финальном раунде отбора

Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Футбол | 12.10.2025, 17:02
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Тим паче, у нього є досвід Серії А!
Ответить
0
Популярные новости
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 2
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 3
Футбол
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем