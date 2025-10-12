На позицию Довбика. Рома нашла в Манчестере Юнайтед нового форварда

Римская «Рома» начала поиски нового нападающего, которого можно было бы переманить в клуб во время зимнего трансферного окна. Взгляд «волков» остановился на 24-летнем футболисте «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе.

По информации источника, клуб намерен оформить переход нападающего, способного сыграть как на позиции центрального форварда, так и в роли вингера. Благодаря своим качествам Джошуа может удовлетворить требования «Ромы».

«Волки» готовы к любому развитию событий относительно трансфера Зиркзе, поэтому аренда игрока не станет проблемой.

Сам футболист не против покинуть «Манчестер Юнайтед», так как хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2026 года.

Зиркзе уже уведомил своего агента, чтобы тот был открыт к предложениям о переходе из стана «дьяволов».

Учитывая все вышесказанное, римский клуб не спешит с решениями, предоставляя шанс действующим нападающим. Главный тренер Гасперини хочет еще присмотреться к украинцу Артёму Довбику и новичку Леону Бейли, надеясь, что им удастся оправдать возложенные на них ожидания.