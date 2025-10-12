Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Дания
12.10.2025 21:45 - : -
Греция
Чемпионат мира
12 октября 2025, 13:01 | Обновлено 12 октября 2025, 13:15
Дания – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 12 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

12 октября на Паркен пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Дании и Греции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Команда приучила к тому, что показывает стабильно хорошие результаты. Даже потеряв Эриксена на Евро-2020, в итоге там смогли себя остальные футболисты себя проявить. Но потом был откровенный провал на прошлом чемпионате мира, где не вышли из группы. Да и на прошлогоднем континентальном турнире, выйдя в плей-офф, в целом не впечатлили. Так что не удивительно, что уже осенью играли без привычного тренера, Юлманда. И показали в Лиге Наций неплохой результат, выйдя из группы и попортив нервы Португалии в марте.

В новой квалификации подопечные уже Брайана Римера начали фактически с осечки, не сумев забить дома Шотландии и ограничившись нулевой ничьей. Но потом получилось выдать две уверенные, сухие победы: 3:0 с греками и, уже в октябре, 6:0 с белорусами.

Греция

Сборная, даже выигрывая Евро два десятилетия назад, все равно никогда не котировалась особенно высоко. Но сейчас отрезок неудач уж очень затянулся: никак не удается пробиться на финальный турнир. Вот и в 2024-м году лучше, только в послематчевых пенальти, оказались грузины. Правда, осенью все же удалось хотя бы в Лиге Наций проявить себя: в группе сыграли наравне с Англией, обменявшись с ней победами на выезде, а в мартовских поединках выбили в стыке Шотландию, с гостевыми 3:0.

В квалификации, правда, пока была только одна победа, пусть и 5:1, с белоруссией. Потом, что Дания в сентябре, что Шотландия на этой неделе, обыгрывала соперника, еще и забивая ему по трижды. Если не выиграть сейчас, шансов на что-то весомое уже не останется.

Статистика личных встреч

Безвыгрышную серию в очных поединках греки прервали ровно 20 лет назад, в 2005-м году. Но потом они уступили датчанам оба официальных матча, при ничьей в товарищеской игре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что датчане отцепят преследователя. Они и правда должны выиграть в Копенгагене (коэффициент - 1,65).

сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
