Дания – Греция – 3:1. Как забил Хойлунд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видео голов и обзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Дании дома, в городе Копенгагене, переиграла команду Греции (3:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У хозяев поля голами отличились Расмус Хойлунд, Йоаким Андерсен, Миккель Дамсгор. У гостей забил Христос Цолис.
Дания и Шотландия лидируют в группе с 10 очками из 12, Греция потеряла все все шансы (3 пункта).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября
21:45. Дания – Шотландия – 3:1
Голы: Хойлунд, 21 Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цолис, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды
Тарас Михавко заинтересовал «Байер» и «РБ Лейпциг»