Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Дании дома, в городе Копенгагене, переиграла команду Греции (3:1).

У хозяев поля голами отличились Расмус Хойлунд, Йоаким Андерсен, Миккель Дамсгор. У гостей забил Христос Цолис.

Дания и Шотландия лидируют в группе с 10 очками из 12, Греция потеряла все все шансы (3 пункта).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

21:45. Дания – Шотландия – 3:1

Голы: Хойлунд, 21 Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цолис, 63

