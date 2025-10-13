Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дания – Греция – 3:1. Как забил Хойлунд. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Дания
12.10.2025 21:45 – FT 3 : 1
Греция
Чемпионат мира
13 октября 2025, 05:23 | Обновлено 13 октября 2025, 05:47
Дания – Греция – 3:1. Как забил Хойлунд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Дания – Греция – 3:1. Как забил Хойлунд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Дании дома, в городе Копенгагене, переиграла команду Греции (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля голами отличились Расмус Хойлунд, Йоаким Андерсен, Миккель Дамсгор. У гостей забил Христос Цолис.

Дания и Шотландия лидируют в группе с 10 очками из 12, Греция потеряла все все шансы (3 пункта).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

21:45. Дания – Шотландия – 3:1

Голы: Хойлунд, 21 Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цолис, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Греция), асcист Фотис Иоаннидис.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания), асcист Виктор Фрохольдт.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Йоахим Андерсен (Дания), асcист Миккель Дамсгор.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Дания).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
