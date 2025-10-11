Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новак Джокович – Валентен Вашеро. Сенсация в Шанхае. Видеообзор матча
ATP
11 октября 2025, 16:39 |
31
0

Новак Джокович – Валентен Вашеро. Сенсация в Шанхае. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча на турнире ATP 1000 в Шанхае

Новак Джокович – Валентен Вашеро. Сенсация в Шанхае. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро и Новак Джокович

11 октября 204-я ракетка мира Валентен Вашеро из Монако нанес сенсационное поражение легендарному сербу Новаку Джоковичу в полуфинале хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Вашеро переиграл Джоковича со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 41 минуту, отдав только одну свою подачу – в стартовом гейме поединка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Новак испытывал дискомфорт в первой партии в области бедра и ягодиц, а втором сете его стошнило из-за погодных условий.

Валентен в финале Мастерса в Шанхае сыграет либо против своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша, либо против Даниила Медведева.

🏆 ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/2 финала

Новак Джокович [4] – Валентен Вашеро [Q] – 3:6, 4:6

Видеообзор матча

По теме:
Безумие в Шанхае: Джокович в полуфинале Мастерса проиграл 204-й ракетке!
Даниил Медведев – Артур Риндеркнеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новак Джокович – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валентен Вашеро Новак Джокович теннисные видеообзоры ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
