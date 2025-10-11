Новак Джокович – Валентен Вашеро. Сенсация в Шанхае. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор полуфинального матча на турнире ATP 1000 в Шанхае
11 октября 204-я ракетка мира Валентен Вашеро из Монако нанес сенсационное поражение легендарному сербу Новаку Джоковичу в полуфинале хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.
Вашеро переиграл Джоковича со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 41 минуту, отдав только одну свою подачу – в стартовом гейме поединка.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Новак испытывал дискомфорт в первой партии в области бедра и ягодиц, а втором сете его стошнило из-за погодных условий.
Валентен в финале Мастерса в Шанхае сыграет либо против своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша, либо против Даниила Медведева.
🏆 ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/2 финала
Новак Джокович [4] – Валентен Вашеро [Q] – 3:6, 4:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михавко пользуется популярностью на трансферном рынке Европы
Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву