Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч
Лионель Скалони рассказал, почему не взял капитана на товарищеские поединки в октябре
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос журналиста о том, почему звездный Лионель Месси не был включен в заявку на товарищеский матч против Венесуэлы.
Без своего капитана Аргентина одержала минимальную победу со счетом 1:0, а Скалони подчеркнул, почему решил дать Месси отдохнуть.
«Мы поговорили с ним. Эти матчи – для того, чтобы пробовать разные варианты и смотреть, как они работают. Мы с Лео еще все обсудим и примем решение. Мне хочется протестировать разные альтернативы, ведь именно для этого существуют такие товарищеские матчи.
Месси пропустил этот матч, потому что так решил я», – ответил Скалони.
