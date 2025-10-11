Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос журналиста о том, почему звездный Лионель Месси не был включен в заявку на товарищеский матч против Венесуэлы.

Без своего капитана Аргентина одержала минимальную победу со счетом 1:0, а Скалони подчеркнул, почему решил дать Месси отдохнуть.

«Мы поговорили с ним. Эти матчи – для того, чтобы пробовать разные варианты и смотреть, как они работают. Мы с Лео еще все обсудим и примем решение. Мне хочется протестировать разные альтернативы, ведь именно для этого существуют такие товарищеские матчи.

Месси пропустил этот матч, потому что так решил я», – ответил Скалони.