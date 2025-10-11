Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч
Товарищеские матчи
11 октября 2025, 16:29 | Обновлено 11 октября 2025, 16:30
Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч

Лионель Скалони рассказал, почему не взял капитана на товарищеские поединки в октябре

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони и Лионель Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос журналиста о том, почему звездный Лионель Месси не был включен в заявку на товарищеский матч против Венесуэлы.

Без своего капитана Аргентина одержала минимальную победу со счетом 1:0, а Скалони подчеркнул, почему решил дать Месси отдохнуть.

«Мы поговорили с ним. Эти матчи – для того, чтобы пробовать разные варианты и смотреть, как они работают. Мы с Лео еще все обсудим и примем решение. Мне хочется протестировать разные альтернативы, ведь именно для этого существуют такие товарищеские матчи.

Месси пропустил этот матч, потому что так решил я», – ответил Скалони.

товарищеские матчи Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу Лионель Скалони
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
