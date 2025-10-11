Товарищеские матчи. Пять голов Бразилии, шоу в Японии, победа Аргентины

10 и в ночь на 11 октября состоялось несколько товарищеских матчей в разных частях мира: в Европе, Азии, Южной и Северной Америке.

Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в Сеуле со счетом 5:0 благодаря дубля Эстевао и Родриго, а также голу Винисиуса Жуниора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Уругвая добыла минимальную победу над Доминиканской Республикой 1:0. Единственный мяч забил Лакинтана. Со счетом 1:0 также завершился поединок Боливия – Иордания.

В ночь на субботу сборная Аргентины без Лионеля Месси одолела Венесуэлу 1:0 – гол оформил Джованни Ло Селсо. Свою встречу выиграла и команды Чили у Перу – 2:1.

США сыграли вничью с Эквадором (1:1), а Канада потерпела поражение от Австралии 0:1.

Товарищеские матчи. 10–11 октября

Япония – Парагвай – 2:2

Голы: Огава, 26, Уэда, 90+4 – Алмирон, 20, Гомес, 64

Южная Корея – Бразилия – 0:5

Голы: Эстевао, 13, 47, Родриго, 41, 49, Винисиус Жуниор, 77

Уругвай – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Лакинтана, 60

Боливия – Иордания – 1:0

Гол: Робсон Матеус, 90

Чили – Перу – 2:1

Голы: Бреретон, 63, Гутьеррас, 90+4 – Инга, 40

Канада – Австралия – 0:1

Гол: Иранкунда, 71

Аргентина – Венесуэла – 1:0

Гол: Ло Селсо, 31

США – Эквадор – 1:1

Голы: Балоган, 71 – Валенсия, 24