Товарищеские матчи. Пять голов Бразилии, шоу в Японии, победа Аргентины
10 и в ночь на 11 октября состоялось несколько контрольных поединков в разных частях мира
10 и в ночь на 11 октября состоялось несколько товарищеских матчей в разных частях мира: в Европе, Азии, Южной и Северной Америке.
Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в Сеуле со счетом 5:0 благодаря дубля Эстевао и Родриго, а также голу Винисиуса Жуниора.
Команда Уругвая добыла минимальную победу над Доминиканской Республикой 1:0. Единственный мяч забил Лакинтана. Со счетом 1:0 также завершился поединок Боливия – Иордания.
В ночь на субботу сборная Аргентины без Лионеля Месси одолела Венесуэлу 1:0 – гол оформил Джованни Ло Селсо. Свою встречу выиграла и команды Чили у Перу – 2:1.
США сыграли вничью с Эквадором (1:1), а Канада потерпела поражение от Австралии 0:1.
Товарищеские матчи. 10–11 октября
- Япония – Парагвай – 2:2
Голы: Огава, 26, Уэда, 90+4 – Алмирон, 20, Гомес, 64
- Южная Корея – Бразилия – 0:5
Голы: Эстевао, 13, 47, Родриго, 41, 49, Винисиус Жуниор, 77
- Уругвай – Босния и Герцеговина – 1:0
Гол: Лакинтана, 60
- Боливия – Иордания – 1:0
Гол: Робсон Матеус, 90
- Чили – Перу – 2:1
Голы: Бреретон, 63, Гутьеррас, 90+4 – Инга, 40
- Канада – Австралия – 0:1
Гол: Иранкунда, 71
- Аргентина – Венесуэла – 1:0
Гол: Ло Селсо, 31
- США – Эквадор – 1:1
Голы: Балоган, 71 – Валенсия, 24
