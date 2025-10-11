Мишель ПЛАТИНИ: «Если бы я был президентом ФИФА...»

Легендарный экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Мишель Платини заявил о том, что если бы он был президентом ФИФА, то VAR бы не появился:

«Если бы я был президентом ФИФА, VAR никогда бы не появился. Я считаю, что футбол должен оставаться «человеческим». VAR только переносит проблемы в другое место. Что касается меня, я бы оставил его только для боковых линий. Все остальное — это интерпретация, и поэтому нужно позволить судьям интерпретировать правила футбола».

Ранее сообщалось о том, что Мишель Платини был ограблен.