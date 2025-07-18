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18 июля 2025, 16:50 | Обновлено 18 июля 2025, 16:59
512
1

Украдены кубки, медали, трофеи. Экс-президент УЕФА был ограблен

Мишель Платини поздно увидел вора

18 июля 2025, 16:50 | Обновлено 18 июля 2025, 16:59
512
1
Украдены кубки, медали, трофеи. Экс-президент УЕФА был ограблен
Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини

Экспрезидент УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления в городе Касси.

Об этом сообщает издание RTL.

Платини услышал шум в саду в 5:30 утра. Когда бывший полузащитник «Ювентуса» посмотрел в окно, то увидел мужчину в черной одежде, который, увидев Платини, начал убегать.

В результате было похищено около 20 предметов, среди которых – трофеи, кубки и медали.

Экс-президент УЕФА вызвал полицию. Вора уже ищут.

Мишель Платини в прошлом был легендарным футболистом сборной Франции. Трижды в своей карьере признавался лучшим футболистом мира.

С 2007 по 2015 год был президентом УЕФА.

Ранее в Париже ограбили дом игрока ПСЖ.

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Мишель Платини кража ограбление президент УЕФА
Александр Сильченко Источник: RTL
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mastorent
вора обворовали. всё правильно, грабь награбленное
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