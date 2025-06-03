Пока Руис праздновал победу в ЛЧ, в Париже грабили его дом
В столице Франции очень много случаев ограблений
29-летний полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис стал жертвой ограбления во время празднования победы в Лиге чемпионов.
Об этом сообщает издание Le Parisien.
Известно, что в понедельник утром были задержаны двое несовершеннолетних, которые пытались ограбить дом испанского футболиста в пригороде Парижа.
В то время Фабиан Руис находился на праздновании, посвященном победе в Лиге чемпионов.
Издание также отмечает, что злоумышленники уже успели присвоить некоторые вещи, но были задержаны полицией с поличным.
Фабиан Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года.
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.
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