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  4. Пока Руис праздновал победу в ЛЧ, в Париже грабили его дом
Лига чемпионов
03 июня 2025, 04:18 |
79
0

Пока Руис праздновал победу в ЛЧ, в Париже грабили его дом

В столице Франции очень много случаев ограблений

03 июня 2025, 04:18 |
79
0
Пока Руис праздновал победу в ЛЧ, в Париже грабили его дом
LP/Fred Dugit

29-летний полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис стал жертвой ограбления во время празднования победы в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Известно, что в понедельник утром были задержаны двое несовершеннолетних, которые пытались ограбить дом испанского футболиста в пригороде Парижа.

В то время Фабиан Руис находился на праздновании, посвященном победе в Лиге чемпионов.

Издание также отмечает, что злоумышленники уже успели присвоить некоторые вещи, но были задержаны полицией с поличным.

Фабиан Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.

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ПСЖ Лига чемпионов ограбление Фабиан Руис Интер Милан ПСЖ - Интер
Александр Сильченко Источник: Le Parisien
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