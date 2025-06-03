Пока Руис праздновал победу в ЛЧ, в Париже грабили его дом

29-летний полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис стал жертвой ограбления во время празднования победы в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Известно, что в понедельник утром были задержаны двое несовершеннолетних, которые пытались ограбить дом испанского футболиста в пригороде Парижа.

В то время Фабиан Руис находился на праздновании, посвященном победе в Лиге чемпионов.

Издание также отмечает, что злоумышленники уже успели присвоить некоторые вещи, но были задержаны полицией с поличным.

Фабиан Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.