Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов

Лига чемпионов в этом году нас порадовала немного большим количеством матчей, чем обычно. В основном раунде, который заменил привычный групповой, было восемь туров, а еще стадия 1/16 финала добавилась. В течение нынешнего розыгрыша было много всего разного, но всему рано или поздно приходит конец. Только один матч оставался – но самый главный, финальный, в котором встречались ПСЖ и «Интер».

Наставники составами практически не удивили. У «Интера» ожидаемо в защите Биссека заменил восстановившийся Павар, а у ПСЖ был только вопрос, кто из четверки нападающих Кварацхелия-Дуэ-Дембеле-Барколя начнет матч на скамье запасных. В принципе, любой выбор Луиса Энрике был бы логичен, в итоге в запасе оказался Барколя.

Старт матча ожидаемо оказался за ПСЖ. Парижане давили на флангах, где форвардов поддерживал Хакими. Первых минут десять особых обострений не принесли, тогда ненадолго инициатива перешла к «Интеру», но почти сразу игроки ПСЖ отправили мяч в сетку ворот соперника. Витинья, Дуэ и Хакими образовали прямоугольный треугольник, в котором мяч прошел по катетам по часовой стрелке, в результате чего Хакими на правой штанге после четкого прострела Дуэ (которому не менее классно отдал вертикально Витинья) бил с нескольких метров практически по пустым воротам. Гол марокканец не праздновал, ведь в его активе были выступления за «Интер».

Миланцы побежали отыгрываться, но как-то очень быстро пропустили второй. Дембеле перевел на Дуэ слева направо и юный форвард пробил так, что рикошет помешал Зоммеру достать мяч и тот влетел в пол правую штангу. 2:0 на 20 минуте.

После этого игроки ПСЖ сделали паузу в атаке, но «Интер», имея инициативу на своей стороне, не создал ничего такого, следствием чего должны были стать положительные для себя изменения в счете. Вспомнить можно разве что удар Тюрама рядом с левой штангой после углового. А вот подопечные Луиса Энрике только благодаря тому, что Дембеле на правой штанге пробил как-то странно, не устроили разгром в первом тайме.

Но это произошло в втором тайме. Что-то там позволили французы оппоненту, но чисто символично, а потом взялись за дело сами. Дуэ оформил дубль, после паса Витиньи выйдя на ударную позицию на линии штрафной и точно пробив в правый нижний угол. Почти сразу Луис Энрике снял форварда, который в девятнадцатилетнем возрасте оформил дубль плюс ассист в финале Лиги чемпионов, и выпустил Барколя, который тоже мог забивать, но вблизи решили лупить на силу и пробил выше.

Однако четвёртый гол отсрочился ненадолго. Усман Дембеле вывел Кварацхелию на свидание с Зоммером и грузин очень уверенно пробил в ближний угол, скамейка запасных во главе с Энрике поверила наконец, что сегодня будет обязательна победа, и начала громко праздновать.

Расшатанный «Интер» очень хотел добить Барколя, но, оставив в дураках защиту, наедине перед кипером не попал в ближний угол. Зато удалось забить другому девятнадцатилетнему – Барколя оформил ассист, а Маюлю с острого угла установил окончательный счет 5:0.

Что ж, совершенно заслуженный требл, после золотого дубля в чемпионате ПСЖ наконец-то выиграл заветный кубок ЛЧ. Как оказалось, для этого нужно было всего лишь поразгонять старых звезд, приехавших в Париж за деньгами, избавиться от Мбаппе и доверить работать с голодной до больших побед молодежью правильному тренеру. Что ж, браво.

Золотой мяч – любопытно, кто получит его? Дембел? Хакими? Любопытно будет узнать. Но это дело дней будущих, а пока лучшая команда мира прямо сейчас просто празднует и так далеко мыслями не забегает.

Фото УЕФА

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ – «Интер» – 5:0

Голы: Хакими (12), Дуэ (20, 63), Кварацхелия (73), Маюлю (87)

Предупреждения: Дуэ (65) – Залевски (56), Тюрам (69), Ачерби (71)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш (Эрнандес, 78) – Руис (Маюлю, 84), Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 84) – Дуэ (Барколя, 66), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш, 84)

«Интер»: Зоммер – Павар (Биссек, 54; Дармиан, 62), Ачерби, Бастони – Думфрис, Мхитарян (Карлос Аугусто, 62), Чалханоглу (Аслани, 70), Барелла, Димарко (Залевски, 54) – Лаутаро, Тюрам

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен)

ПСЖ – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА