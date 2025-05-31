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Лига Чемпионов
ПСЖ
31.05.2025 22:00 – FT 5 : 0
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Лига чемпионов
31 мая 2025, 23:51 | Обновлено 01 июня 2025, 00:22
2976
87

Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов

Парижане впервые выиграли Лигу чемпионов

31 мая 2025, 23:51 | Обновлено 01 июня 2025, 00:22
2976
87
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов в этом году нас порадовала немного большим количеством матчей, чем обычно. В основном раунде, который заменил привычный групповой, было восемь туров, а еще стадия 1/16 финала добавилась. В течение нынешнего розыгрыша было много всего разного, но всему рано или поздно приходит конец. Только один матч оставался – но самый главный, финальный, в котором встречались ПСЖ и «Интер».

Наставники составами практически не удивили. У «Интера» ожидаемо в защите Биссека заменил восстановившийся Павар, а у ПСЖ был только вопрос, кто из четверки нападающих Кварацхелия-Дуэ-Дембеле-Барколя начнет матч на скамье запасных. В принципе, любой выбор Луиса Энрике был бы логичен, в итоге в запасе оказался Барколя.

Старт матча ожидаемо оказался за ПСЖ. Парижане давили на флангах, где форвардов поддерживал Хакими. Первых минут десять особых обострений не принесли, тогда ненадолго инициатива перешла к «Интеру», но почти сразу игроки ПСЖ отправили мяч в сетку ворот соперника. Витинья, Дуэ и Хакими образовали прямоугольный треугольник, в котором мяч прошел по катетам по часовой стрелке, в результате чего Хакими на правой штанге после четкого прострела Дуэ (которому не менее классно отдал вертикально Витинья) бил с нескольких метров практически по пустым воротам. Гол марокканец не праздновал, ведь в его активе были выступления за «Интер».

Миланцы побежали отыгрываться, но как-то очень быстро пропустили второй. Дембеле перевел на Дуэ слева направо и юный форвард пробил так, что рикошет помешал Зоммеру достать мяч и тот влетел в пол правую штангу. 2:0 на 20 минуте.

После этого игроки ПСЖ сделали паузу в атаке, но «Интер», имея инициативу на своей стороне, не создал ничего такого, следствием чего должны были стать положительные для себя изменения в счете. Вспомнить можно разве что удар Тюрама рядом с левой штангой после углового. А вот подопечные Луиса Энрике только благодаря тому, что Дембеле на правой штанге пробил как-то странно, не устроили разгром в первом тайме.

Но это произошло в втором тайме. Что-то там позволили французы оппоненту, но чисто символично, а потом взялись за дело сами. Дуэ оформил дубль, после паса Витиньи выйдя на ударную позицию на линии штрафной и точно пробив в правый нижний угол. Почти сразу Луис Энрике снял форварда, который в девятнадцатилетнем возрасте оформил дубль плюс ассист в финале Лиги чемпионов, и выпустил Барколя, который тоже мог забивать, но вблизи решили лупить на силу и пробил выше.

Однако четвёртый гол отсрочился ненадолго. Усман Дембеле вывел Кварацхелию на свидание с Зоммером и грузин очень уверенно пробил в ближний угол, скамейка запасных во главе с Энрике поверила наконец, что сегодня будет обязательна победа, и начала громко праздновать.

Расшатанный «Интер» очень хотел добить Барколя, но, оставив в дураках защиту, наедине перед кипером не попал в ближний угол. Зато удалось забить другому девятнадцатилетнему – Барколя оформил ассист, а Маюлю с острого угла установил окончательный счет 5:0.

Что ж, совершенно заслуженный требл, после золотого дубля в чемпионате ПСЖ наконец-то выиграл заветный кубок ЛЧ. Как оказалось, для этого нужно было всего лишь поразгонять старых звезд, приехавших в Париж за деньгами, избавиться от Мбаппе и доверить работать с голодной до больших побед молодежью правильному тренеру. Что ж, браво.

Золотой мяч – любопытно, кто получит его? Дембел? Хакими? Любопытно будет узнать. Но это дело дней будущих, а пока лучшая команда мира прямо сейчас просто празднует и так далеко мыслями не забегает.

Фото УЕФА

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ – «Интер» – 5:0

Голы: Хакими (12), Дуэ (20, 63), Кварацхелия (73), Маюлю (87)

Предупреждения: Дуэ (65) – Залевски (56), Тюрам (69), Ачерби (71)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш (Эрнандес, 78) – Руис (Маюлю, 84), Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 84) – Дуэ (Барколя, 66), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш, 84)

«Интер»: Зоммер – Павар (Биссек, 54; Дармиан, 62), Ачерби, Бастони – Думфрис, Мхитарян (Карлос Аугусто, 62), Чалханоглу (Аслани, 70), Барелла, Димарко (Залевски, 54) – Лаутаро, Тюрам

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен)

ПСЖ – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 87
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Макс Максов
Давно такого одностороннього фіналу не було!
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+8
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Кирилл Петечкин
Мбаппе зараз сидить і думає - оце я довбойоб канєшно 😄
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+6
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Viktor Shuper
крч ПСЖ заважав Мессі, Неймар та Мбаппе) яснопонятно 
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+6
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xxxxxxxxxxxxххх
Мда ..нет слов...
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+3
pol-55
Що характерно прихильники Інтера,тут зганяють свою злість шукаючи різні поводи,не можуть об*ктивно признати сьогодні бездарну гру того ж Інтера,а таких судячи з голосування напередодні майже половина.
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+3
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Boodya
Плювок в бік футболу, більше нІчого сказати мені
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
Harun Bakircioğlu
Траты Интера за три года:
76 + 72 + 66 = 214
Траты ПСЖ за три года: 
240 + 455 + 150 = 845
Победил сильнейший.. но тут как в меме "if you're homeless - just buy a house". 
Катарские шейхи взяли и купили себе кубок ЛЧ.
Но Энрике все же молодец, до него никто не мог совладать с такими бабками.
Интер Индзаги и Маротты жаль - от требла к хуеблу. У последнего 4 просранных финала ЛЧ.
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+1
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Avaksi
Ті, кого бісить, що виграли гроші. Коли Реал скуповував усіх зірок і вигравав ЛЧ вас не турбувало? А тепер, раптом, прояснення зійшло, що гроші вирішують? Смішно читати
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0
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Cruyff
Виходячи з трансляції після матчу, Луїс Енріке головна зірка ПСЖ  
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0
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Yass
Зоммер - 5 голів в ближній кут. "Не виручив", як кажуть коментатори
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0
Saltovka
сафонофф жаба зеленая танцует сечас))
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0
roman75zpr
Пицца с жабами, заказывали?
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0
Nordenus
Финал дно, во всем виновата Барса
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0
Показать Скрыть 1 ответ
❤️Серце ⚒️Віталі в лапках Мурлики😸
Мои поздравленья Парижу! 🎇🇫🇷 😊
👏Аплодисменты для Луиса ЭнрИке!
Жаль, Котю на ветке не вижу...
Зайдёт - привет передайте Мурлыке! 😸
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-1
ptolemeus
Заслужено. ПеСеЖешка найсильніша команда Європи, а то і світу на даний момент. Луіс Енріке побудував крутий колектив. 
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-1
pol-55
Як раніше відмічав кредит фарту для Інтера має колись закінчитись.п.с.після 2-0 подумалось що з такою грою будде і 5-0.
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-1
turist86
Какая боль, какая боль.
Аргентина - Ямайка 5:0
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-1
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Kiborg
Перемога ПСЖ означає, що днонецкий шахтарь ніколи не виграє європейський кубок!
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-2
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NATS
Прежде всего хочется передать привет Мбаппе
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-2
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Андрій Заліщук
Доречі це рекорд фіналів ЛЧ, найбільш розгромна перемога за всю історію змагань з різницею в 5 голів, такого ще не було
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-2
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