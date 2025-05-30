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Лига Чемпионов
ПСЖ
31.05.2025 22:00 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
30 мая 2025, 21:45 | Обновлено 30 мая 2025, 21:46
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2

ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов

Решающий поединок еврокубка состоится 31 мая и начнется в 22:00 по Киеву

30 мая 2025, 21:45 | Обновлено 30 мая 2025, 21:46
666
2
ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

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31 мая, в Мюнхене, состоится финал Лиги чемпионов, где за титул сразятся ПСЖ и Интер. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Этот сезон Лиги чемпионов проходил непросто для парижан, они с трудом смогли выйти в плей-офф, так как на Этапе лиги они стали только 15-ми, причем борьба шла до последнего тура.

В 1/16 финала самого престижного еврокубка, удалось разгромить по сумме двух матчей Брест – 10:0. Тяжелой была битва против Ливерпуля, проиграли дома 0:1, владея большим преимуществом, в гостях не имели перевеса, но смогли тоже выиграть 1:0, все дошло до серии пенальти, в которой футболисты ПСЖ были точнее.

Еще один английский клуб был в четвертьфинале, Астон Виллу обыграли дома 3:1, а в гостях уступили 2:3, хотя игра тяжело, если бы не Доннарумма, все могли дойти и до овертайма. В полуфинале удалось обыграть очередной английский клуб, на этот раз Арсенал – 1:0 в гостях и 2:1 на своем поле.

У парижан есть шанс сделать трэбл, они выиграли досрочно чемпионат, сильно опередив конкурентов, а недавно взяли Кубок Франции, одолев Реймс со счетом 3:0.

Интер

Миланский клуб выглядел стабильно, но на все фронты команду не хватило. В Серии А Интер вел борьбу за чемпионство до последнего тура, но в итоге финишировал вторым, отставание от Наполи составило один балл. Из национального кубка команда вылетела в полуфинале, уступив по сумме двух матчей принципиальному сопернику Милану.

В Лиге чемпионов клуб уверенно пробился в плей-офф, где без проблем прошел Фейеноорд – 2:0 в гостях и 2:1 дома. Тяжелой была битва против Баварии, здесь Интер выиграл на выезде – 2:1, а дома сыграл 2:2.

Невероятно сложным было противостояние с Барселоной, в гостях сыграли 3:3, дома вели 2:0 после первого тайма, потом уступали 2:3 и сравняли счет в компенсированное время, а потом вырвали победу в овертайме.

Уже говорят о том, что тренеру Симоне Индзаги предложили денежный контракт в Саудовской Аравии, у специалиста есть шанс уйти красиво из клуба, где он построил отличную команду.

Личные встречи

Ранее клубы не пересекались в официальных матчах, было пять товарищеских встреч, три победы на счету ПСЖ, дважды выиграл Интер, но раз в серии пенальти.

Прогноз

На бумаге парижане небольшие фавориты, с чем я согласен, ведь в плане состава и игры, французский клуб выглядит интереснее.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 2,21, ничья – 3,42, победа Интера – 3,5. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю сложного матча, где будет много тактической борьбы. Я рискну поставить на чистую победу французского гранда.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
31 мая 2025 -
22:00
Интер Милан
Победа ПСЖ в основное время 2.21 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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antt
Хтось з них буде двічі другим в ЛЧ
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+1
Lucky_Loser
нічия основний час 
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