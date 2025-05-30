В субботу, 31 мая, состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и «Интер». Матч пройдет в Мюнхене (Германия) на стадионе «Арена Мюнхен», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Французский гранд всего раз доходил до решающего противостояния Лиги чемпионов, в 2020 году уступив «Баварии». «Нераадзурри» трижды выигрывали главный клубный евротурнир, но последний раз это произошло еще в 2010-м. Два года назад миланская команда в финале проиграла «Манчестер Сити». ПСЖ и «Интер» впервые встретятся в Лиге чемпионов. Более того, команды из Франции и Италии проведут только второй финал этого турнира. В 1993-м «Марсель» в решающем противостоянии одолел «Милан» со счетом 1:0. В плей-офф нынешнего турнира парижане прошли «Брест», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал», а «Интер» справился с «Фейеноорд», «Баварию» и «Барселону».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua ПСЖ Интер Милан Обе команды забьют (да) 1.77 Сделать ставку

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