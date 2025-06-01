Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
ПСЖ
31.05.2025 22:00 – FT 5 : 0
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 июня 2025, 00:45 |
12276
0

ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

01 июня 2025, 00:45 |
12276
0
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голы за парижан сегодня забивали Ашраф Кахими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Меюлю.

«ПСЖ» выиграл свой первый трофей Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике оформила требл в этом сезоне!

Лига чемпионов, 31 мая. Финал.

ПСЖ – Интер – 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Меюлю, 86.

ГОЛ! Хакими, 12 мин, 1:0!

ГОЛ! Дуэ, 20 мин, 2:0!

ГОЛ! Дуэ, 63 мин, 3:0!

ГОЛ! Кварацхелия, 73 мин, 4:0!

ГОЛ! Меюлю, 86 мин, 5:0!

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
По теме:
ПСЖ переписал историю Лиги чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Первый трофей для ПСЖ. История ЛЧ: у кого сколько побед: количество титулов
Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер видео голов и обзор Хвича Кварацхелия Ашраф Хакими Дезире Дуэ Сенни Меюлю
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удачный старт. Женская сборная Украины разобралась с Испанией
Волейбол | 31 мая 2025, 20:47 12
Удачный старт. Женская сборная Украины разобралась с Испанией
Удачный старт. Женская сборная Украины разобралась с Испанией

Наша команда одержала первую победу в Золотой Евролиге

Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Футбол | 01 июня 2025, 00:24 0
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение

Тибо Куртуа отклонил предложение из Саудовской Аравии

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер
Футбол | 31.05.2025, 06:58
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2025, 06:14
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Футбол | 31.05.2025, 11:17
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
30.05.2025, 18:59
Бокс
Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Кубка Стэнли
Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Кубка Стэнли
30.05.2025, 08:35 2
Хоккей
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
31.05.2025, 04:08 1
Бокс
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 2
Футбол
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 7
Футбол
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46
Футбол
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
30.05.2025, 02:32
Футбол
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 57
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем