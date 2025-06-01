ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.
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Голы за парижан сегодня забивали Ашраф Кахими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Меюлю.
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Лига чемпионов, 31 мая. Финал.
ПСЖ – Интер – 5:0
Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Меюлю, 86.
ГОЛ! Хакими, 12 мин, 1:0!
ГОЛ! Дуэ, 20 мин, 2:0!
ГОЛ! Дуэ, 63 мин, 3:0!
ГОЛ! Кварацхелия, 73 мин, 4:0!
ГОЛ! Меюлю, 86 мин, 5:0!
События матча
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