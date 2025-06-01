В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

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Голы за парижан сегодня забивали Ашраф Кахими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Меюлю.

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Лига чемпионов, 31 мая. Финал.

ПСЖ – Интер – 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Меюлю, 86.

ГОЛ! Хакими, 12 мин, 1:0!

ГОЛ! Дуэ, 20 мин, 2:0!

ГОЛ! Дуэ, 63 мин, 3:0!

ГОЛ! Кварацхелия, 73 мин, 4:0!

ГОЛ! Меюлю, 86 мин, 5:0!