В Исландии оценили победу сборной Украины. В такое невозможно поверить

Известное исландское издание Vísir отреагировало на победу сборной Украины в матче против Исландии в отборочном поединке к ЧМ-2026.

«Украина открыла счет на 14-й минуте благодаря неожиданному удару Малиновского. Тогда этот момент показался случайным, ведь Исландии удалось сравнять счет. Однако в компенсированное время украинцы дважды поразили ворота соперника. Исландцы, казалось, не могли поверить, что сборная Украины так легко забивает голы – то, что не удавалось даже французам», – передает издание.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.