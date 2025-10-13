Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Исландии оценили победу сборной Украины. В такое невозможно поверить
Сборная УКРАИНЫ
Украинская сборная победила соперника со счетом 5:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Известное исландское издание Vísir отреагировало на победу сборной Украины в матче против Исландии в отборочном поединке к ЧМ-2026.

«Украина открыла счет на 14-й минуте благодаря неожиданному удару Малиновского. Тогда этот момент показался случайным, ведь Исландии удалось сравнять счет. Однако в компенсированное время украинцы дважды поразили ворота соперника. Исландцы, казалось, не могли поверить, что сборная Украины так легко забивает голы – то, что не удавалось даже французам», – передает издание.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Visir.is
