  4. Буковина – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Буковина
12.10.2025 13:00 - : -
Подолье
Украина. Первая лига
12 октября 2025, 11:46 |
Буковина – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 12 октября в 13:00 по Киеву

ФК Буковина

В воскресенье, 12 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Буковина

Коллектив сейчас находится в поистине невероятной форме. За 10 игр «Буковина» потеряла очки всего дважды, еще в 2-х стартовых турах чемпионата, сыграв вничью с «Ингульцем» и «Агробизнесом». С 26 набранными зачетными пунктами клуб занимает 2-е место турнирной таблицы, имея на счету 26 баллов. «Черно-желтые» уступают лидеру «Черноморца» только по дополнительным показателям.

В Кубке Украины «Буковина» без особых проблем одолела «Авангард» и «Карпаты» и квалифицировалась в 1/8 финала турнира, где встретится с тернопольской «Нивой».

Подолье

Положение хмельничан оставляет желать лучшего. После 10-х сыгранных поединков в чемпионате клуб до сих пор не получил ни одного выигрыша (в победной игре против «Прикарпатья» ему было засчитано техническое поражение), 6 раз проиграл и 4 раза сыграл вничью. С 4 набранными баллами «Подолье» вынуждено находиться на последней, 16-й строчке Первой лиги. Расстояние от безопасного 12-го места составляет уже 4 зачетных пункта.

С Кубка Украины клуб вылетел еще на стадии 1/16 финала против «Ингульца».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы провели 4 очные встречи между собой. Статистика довольно равная – 2 ничьи, 1 выигрыш «Буковины» и 1 победа «Подолье».

Интересные факты

  • Выигрышная серия «Буковины» продолжается уже 10 игр подряд.
  • «Буковина» забила 22 гола в текущем сезоне Первой лиги - лучший результат среди всех команд.
  • «Подолье» в свою очередь пропустило 18 мячей – самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу Буковины с форой –1.5 и коэффициентом 1.81.

Буковина
12 октября 2025 -
13:00
Подолье
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
