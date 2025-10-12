В воскресенье, 12 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Буковина

Коллектив сейчас находится в поистине невероятной форме. За 10 игр «Буковина» потеряла очки всего дважды, еще в 2-х стартовых турах чемпионата, сыграв вничью с «Ингульцем» и «Агробизнесом». С 26 набранными зачетными пунктами клуб занимает 2-е место турнирной таблицы, имея на счету 26 баллов. «Черно-желтые» уступают лидеру «Черноморца» только по дополнительным показателям.

В Кубке Украины «Буковина» без особых проблем одолела «Авангард» и «Карпаты» и квалифицировалась в 1/8 финала турнира, где встретится с тернопольской «Нивой».

Подолье

Положение хмельничан оставляет желать лучшего. После 10-х сыгранных поединков в чемпионате клуб до сих пор не получил ни одного выигрыша (в победной игре против «Прикарпатья» ему было засчитано техническое поражение), 6 раз проиграл и 4 раза сыграл вничью. С 4 набранными баллами «Подолье» вынуждено находиться на последней, 16-й строчке Первой лиги. Расстояние от безопасного 12-го места составляет уже 4 зачетных пункта.

С Кубка Украины клуб вылетел еще на стадии 1/16 финала против «Ингульца».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы провели 4 очные встречи между собой. Статистика довольно равная – 2 ничьи, 1 выигрыш «Буковины» и 1 победа «Подолье».

Интересные факты

Выигрышная серия «Буковины» продолжается уже 10 игр подряд.

«Буковина» забила 22 гола в текущем сезоне Первой лиги - лучший результат среди всех команд.

«Подолье» в свою очередь пропустило 18 мячей – самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу Буковины с форой –1.5 и коэффициентом 1.81.