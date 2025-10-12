Кто остановит Буковину? Команда Шищенко продолжила победную серию

В воскресенье, 12 октября, в Черновцах прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Буковина» принимала «Подолье» и обыграла соперника со счетом 2:0.

«Буковина» к матчу с «Подольем» подходила с серией из восьми побед подряд в матчах Первой лиги. И подопечные Сергея Шищенко не хотели на этом останавливаться.

Счет в матче «Буковина» открыла счет уже на 9-й минуте. Родион Плакса ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку.

Второй мяч хозяева поля забили на 72-й минуте. Автором гола стал Виталий Груша. Этот мяч стал вторым для игрока, забитым в футболке «Буковины».

«Буковина» одержала девятую победу подряд. Команда вышла на первое место в турнирной таблице. Но у «Черноморца» есть матч в запасе.

Первая лига. 11-й тур, 12 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Подолье» Хмельницкий – 2:0

Голы: Плакса, 9, Груша, 72

