Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто остановит Буковину? Команда Шищенко продолжила победную серию
Первая лига
Буковина
12.10.2025 13:00 – FT 2 : 0
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 октября 2025, 15:04 |
172
0

Кто остановит Буковину? Команда Шищенко продолжила победную серию

«Буковина» на своем поле обыграла «Подолье»

12 октября 2025, 15:04 |
172
0
Кто остановит Буковину? Команда Шищенко продолжила победную серию
ФК Буковина

В воскресенье, 12 октября, в Черновцах прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Буковина» принимала «Подолье» и обыграла соперника со счетом 2:0.

«Буковина» к матчу с «Подольем» подходила с серией из восьми побед подряд в матчах Первой лиги. И подопечные Сергея Шищенко не хотели на этом останавливаться.

Счет в матче «Буковина» открыла счет уже на 9-й минуте. Родион Плакса ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку.

Второй мяч хозяева поля забили на 72-й минуте. Автором гола стал Виталий Груша. Этот мяч стал вторым для игрока, забитым в футболке «Буковины».

«Буковина» одержала девятую победу подряд. Команда вышла на первое место в турнирной таблице. Но у «Черноморца» есть матч в запасе.

Первая лига. 11-й тур, 12 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Подолье» Хмельницкий – 2:0

Голы: Плакса, 9, Груша, 72

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Груша (Буковина).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Буковина).
По теме:
Буковина – Подолье, Пробой – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE
Вторая лига. 13-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно о ходе восстановления основных игроков ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Родион Плакса Виталий Груша
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной
Футбол | 12 октября 2025, 13:17 6
Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной
Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной

Виктор Цыганков готовится вернуться в общую группу

Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Футбол | 11 октября 2025, 18:55 1
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»

Исак-Бергманн Йоханнессон удивлен хG сборной Украины

Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Футбол | 11.10.2025, 16:15
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Румыния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 12.10.2025, 13:12
Румыния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Румыния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем