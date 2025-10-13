Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Буковина
12.10.2025 13:00 – FT 2 : 0
Подолье
Украина. Первая лига
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы знали слабые места в обороне Подолья»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал победу своей команды в матче с «Подольем»

Фк Буковина. Сергей Шищенко

В поединке 11-го тура Первой лиги «Буковина» принимала «Подолье» и одержала победу со счетом 2:0. Результат матча прокомментировал наставник «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, каким будет ваш краткий итог поединка с «Подольем»? Все ли удавалось сегодня на поле и довольны ли игрой в целом?

– Я доволен игрой, доволен результатом и тем, как действовали игроки сегодня. Мы понимали, что «Подолье» закроется, будет играть от обороны и будет искать шансы на контратаках – так оно в итоге и произошло. Мы осознавали, что сегодня будет более интеллектуальный футбол в нашем исполнении, ведь у соперника есть очень сильная оборона. Нам нужно было ее раскрыть – и нам это удалось. Мы много работали возле штрафной соперника, было непросто найти свободные зоны, но ребята справились. Я благодарен команде за то, что выполнили установку, использовали моменты, которые мы предварительно разобрали. Мы знали, где есть слабые места в обороне «Подолья», и использовали это в своей игре. Я очень благодарен ребятам за то, что они выполнили наши договоренности.

– Сегодня на поле не выходил центрбек Никита Безуглый – футболист, отыгравший абсолютно во всех матчах со старта сезона от свистка до свистка. Его отсутствие связано с каким-либо повреждением или это просто ротация, учитывая плотный игровой график?

– Насчет Никиты Безуглого – никакого повреждения нет, с ним все хорошо. Это не травма, просто я решил дать ему отдохнуть. За два месяца он сыграл 12 матчей без замен, поэтому мы с ним пообщались, и это было сознательное решение — дать возможность восстановиться после насыщенного графика.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий пресс-конференция Сергей Шищенко Сергей Ковалец
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
