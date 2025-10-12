Буковина – Подолье – 2:0. Девятая победа подряд. Видео голов и обзор

В воскресенье, 12 октября, в Черновцах прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Буковина» принимала «Подолье» и одержала победу со счетом 2:0.

Перед матчем с «Подольем» у «Буковины» была серия из восьми побед подряд в матчах Первой лиги. И подопечные Сергея Шищенко успешно ее продолжили.

«Буковина» открыла счет уже на 9-й минуте матча. Родион Плакса ворвался в штрафную площадку и отправил мяч в ворота.

Второй мяч «Буковина» забила на 72-й минуте. Автором гола стал Виталий Груша.

«Буковина» одержала девятую победу подряд. Команда вышла на первое место в турнирной таблице. Но у «Черноморца» будет возможность вернуть себе лидерство. Для этого одесситом необходимо 13 октября обыграть «Прикарпатье».

Первая лига. 11-й тур, 12 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Подолье» Хмельницкий – 2:0

Голы: Плакса, 9, Груша, 72

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча