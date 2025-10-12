Украина. Первая лига12 октября 2025, 13:05 |
Буковина – Подолье, Пробой – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 октября видеотрансляцию матчей 11-го тура Первой лиги
12 октября проходят матчи 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 11-й тур, 12 октября 2025
- 13:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий
- 15:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово
Турнирная таблица
13:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий
15:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Буковина).
Буковина повинна сьогодні перемогти і вийти на чисте перше місце
