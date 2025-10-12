Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Буковина
12.10.2025 13:00 – перерыв 1 : 0
Подолье
Украина. Первая лига
Буковина – Подолье, Пробой – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 октября видеотрансляцию матчей 11-го тура Первой лиги

ФК Пробой

12 октября проходят матчи 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 11-й тур, 12 октября 2025

  • 13:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий
  • 15:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово

Турнирная таблица

13:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий

15:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Буковина).
Вторая лига. 13-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно о ходе восстановления основных игроков ЛНЗ
Перед игрой с Динамо: в Зарю приехали два легионера
