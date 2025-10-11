Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо Демьяненко дал совет Шевченко, что делать с Ребровым
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 05:02 |
Анатолий Демьяненко советует набраться терпения и не увольнять тренера

УАФ. Анатолий Демьяненко

Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко высказался о перспективах Сергея Реброва в сборной Украины.

«В Украинской ассоциации футбола есть свое руководство, и только они понимают, что происходит у них в головах. Уволят Реброва или оставят его на должности – это уже в их компетенции.

Сейчас перед Ребровым стоит четкая задача – вывести сборную на чемпионат мира. Очевидно, что первое место в группе нам вряд ли светит, ведь, скорее всего, его займет Франция. Однако за второе место Украина обязана бороться. Надеюсь, команда достигнет этой цели, и разговоры об отставке главного тренера прекратятся», – отметил Демьяненко.

Ранее Демьяненко высказался о вызове Руслана Малиновского в сборную Украины.

Анатолий Демьяненко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
