Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕМЬЯНЕНКО: «Этого игрока в сборную Украины вызвали не просто так»
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 09:32 |
781
0

ДЕМЬЯНЕНКО: «Этого игрока в сборную Украины вызвали не просто так»

Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от игры Руслана Малиновского

10 октября 2025, 09:32 |
781
0
ДЕМЬЯНЕНКО: «Этого игрока в сборную Украины вызвали не просто так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Легендарный футболист Динамо Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от игры Руслана Малиновского за национальную сборную Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года

– Снова в сборной Малиновский – и это однозначно положительный момент. По-моему, даже пропустив чуть ли не весь прошлый Сезон в Серии А, он точно каши не испортит и сборной поможет, а что скажете по поводу Руслана вы?

– Соглашаюсь с тем, что это однозначно усиление для сборной Украины. Он уже играет за Дженоа в новом сезоне, со старта выходит в последних играх, я смотрел. У Малиновского за спиной немалый опыт и от него никуда не делся его убийственный удар с левой ноги, что в матче против Исландии может нам очень понадобиться.

Не думаю, что соперник будет очень подпускать нас к своим воротам, вязкая у них оборона. Поэтому удары с среднего и дальнего расстояния могут стать тем оружием, которое поможет получить результат. Малиновского в сборную вызвали не просто так, – сказал Анатолий.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

По теме:
Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Анатолий Демьяненко Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
Футбол | 09 октября 2025, 10:37 1
Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным

Парижский клуб отметил украинского защитника и грузинского вингера Хвичу Кварацхелию

Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя
Футбол | 10 октября 2025, 08:00 22
Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя
Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя

Киевский клуб рискует проиграть очень многое, если его боссы не найдут выход из ситуации

ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09.10.2025, 17:22
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:54
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Футбол | 10.10.2025, 09:45
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 52
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 6
Футбол
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
08.10.2025, 19:33 5
Теннис
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем