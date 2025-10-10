ДЕМЬЯНЕНКО: «Этого игрока в сборную Украины вызвали не просто так»

Легендарный футболист Динамо Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от игры Руслана Малиновского за национальную сборную Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года

– Снова в сборной Малиновский – и это однозначно положительный момент. По-моему, даже пропустив чуть ли не весь прошлый Сезон в Серии А, он точно каши не испортит и сборной поможет, а что скажете по поводу Руслана вы?

– Соглашаюсь с тем, что это однозначно усиление для сборной Украины. Он уже играет за Дженоа в новом сезоне, со старта выходит в последних играх, я смотрел. У Малиновского за спиной немалый опыт и от него никуда не делся его убийственный удар с левой ноги, что в матче против Исландии может нам очень понадобиться.

Не думаю, что соперник будет очень подпускать нас к своим воротам, вязкая у них оборона. Поэтому удары с среднего и дальнего расстояния могут стать тем оружием, которое поможет получить результат. Малиновского в сборную вызвали не просто так, – сказал Анатолий.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.