Легенда Динамо: «У него нет игровой практики. Ну, вы понимаете…»

Легенда Динамо Анатолий Демьяненко дал совет украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину, которого Сергей Ребров не вызвал в расположение национальной сборной Украины

– В сборную не вызвали Андрея Лунина…

– У Лунина нет игровой практики в Реале, здесь все понятно, почему Ребров не позвал его в сборную. Вратарь без практики... Ну, вы понимаете. В воротах играть надо, а не стоять.

– Соглашаюсь, но я немного иначе хотел сформулировать вопрос о вратаре мадридского клуба: в Реале ему не доверяет Хави Алонсо и Лунин полирует ряд запасных, а тут еще и в сборную не зовет Ребров. Не надломит ли это его психологически, такое вот тотальное недоверие?

– Тонкий вопрос, тонкий. Надеюсь, что нет. Лунин – все же вратарь высокого уровня, профессионал. И человек он хороший, должен справиться с этим непростым периодом в его карьере, с определенным психологическим давлением, – сказал Анатолий.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.