Легенда Динамо: «У него нет игровой практики. Ну, вы понимаете…»
Анатолий Демьяненко дал совет украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину
Легенда Динамо Анатолий Демьяненко дал совет украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину, которого Сергей Ребров не вызвал в расположение национальной сборной Украины
– В сборную не вызвали Андрея Лунина…
– У Лунина нет игровой практики в Реале, здесь все понятно, почему Ребров не позвал его в сборную. Вратарь без практики... Ну, вы понимаете. В воротах играть надо, а не стоять.
– Соглашаюсь, но я немного иначе хотел сформулировать вопрос о вратаре мадридского клуба: в Реале ему не доверяет Хави Алонсо и Лунин полирует ряд запасных, а тут еще и в сборную не зовет Ребров. Не надломит ли это его психологически, такое вот тотальное недоверие?
– Тонкий вопрос, тонкий. Надеюсь, что нет. Лунин – все же вратарь высокого уровня, профессионал. И человек он хороший, должен справиться с этим непростым периодом в его карьере, с определенным психологическим давлением, – сказал Анатолий.
Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.
