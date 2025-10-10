Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 08:42 | Обновлено 10 октября 2025, 09:25
Легенда Динамо: «У него нет игровой практики. Ну, вы понимаете…»

Анатолий Демьяненко дал совет украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину

Легенда Динамо: «У него нет игровой практики. Ну, вы понимаете…»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Легенда Динамо Анатолий Демьяненко дал совет украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину, которого Сергей Ребров не вызвал в расположение национальной сборной Украины

– В сборную не вызвали Андрея Лунина…

– У Лунина нет игровой практики в Реале, здесь все понятно, почему Ребров не позвал его в сборную. Вратарь без практики... Ну, вы понимаете. В воротах играть надо, а не стоять.

– Соглашаюсь, но я немного иначе хотел сформулировать вопрос о вратаре мадридского клуба: в Реале ему не доверяет Хави Алонсо и Лунин полирует ряд запасных, а тут еще и в сборную не зовет Ребров. Не надломит ли это его психологически, такое вот тотальное недоверие?

– Тонкий вопрос, тонкий. Надеюсь, что нет. Лунин – все же вратарь высокого уровня, профессионал. И человек он хороший, должен справиться с этим непростым периодом в его карьере, с определенным психологическим давлением, – сказал Анатолий.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

По теме:
Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»
ДЕМЬЯНЕНКО: «Этого игрока в сборную Украины вызвали не просто так»
Андрей Лунин сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Анатолий Демьяненко
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
NM16071
Лунін вибрав гроші, а не кар'єру. Йому так добре. Тому не має про що говорити. 
Burevestnik
- тебе запрошувати в збірну третім воротарем?
- а чому б  і  ні.
- ну "ні" так "ні"...
