Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2025, 22:44
Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

ФК Динамо. Анатолий Демьяненко

Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился мыслями о матче отбора на ЧМ-2026 Исландия – Украина:

– Вера в победу есть, но легко победить не удастся, потому что Исландия очень неплохая сборная, крепкий европейский среднячок – это во-первых, а во-вторых – там, на их острове, всегда сложно играть. Это я вам говорю, как человек, который там был.

– И все же, по вашему мнению, с каким счетом завершится игра Исландия – Украина?

– 2:1 в пользу нашей сборной.

Матч Украина – Исландия пройдет 10 октября и начнется в 21:45 по Киеву.

ZANREGENT
Либо ничья,либо выиграет Исландия. Украина при Реброве слабая
Ответить
0
alex.belogubko
2--1 Исландия  выиграет а не Украина
Ответить
0
Diesel
Я впевнений на 100% що буде чергове лайно від збірної. Що можна змінити за такий короткий термін ?
Тип паче що ніхто нічого не робить))) Там тільки дивляться коли гроші на картку приходять. 
Ответить
0
Arera
У Олега Саленко спросите. Он даёт точные прогнозы!!!
Ответить
0
