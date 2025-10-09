Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»
Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился мыслями о матче отбора на ЧМ-2026 Исландия – Украина:
– Вера в победу есть, но легко победить не удастся, потому что Исландия очень неплохая сборная, крепкий европейский среднячок – это во-первых, а во-вторых – там, на их острове, всегда сложно играть. Это я вам говорю, как человек, который там был.
– И все же, по вашему мнению, с каким счетом завершится игра Исландия – Украина?
– 2:1 в пользу нашей сборной.
Матч Украина – Исландия пройдет 10 октября и начнется в 21:45 по Киеву.
