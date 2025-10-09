Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Розчарован». Кварцяный – про выступление украинской молодежки
Молодежные турниры
09 октября 2025, 00:47 | Обновлено 09 октября 2025, 01:04
158
0

«Розчарован». Кварцяный – про выступление украинской молодежки

Специалист хотел, чтобы Украина прошла на чемпионате мира дальше

09 октября 2025, 00:47 | Обновлено 09 октября 2025, 01:04
158
0
«Розчарован». Кварцяный – про выступление украинской молодежки
Getty Images/Global Images Ukraine

Заняв первое место в группе на молодежном ЧМ-2025, сборная Украины U-20 не смогла преодолеть барьер 1/8 финала. На этой стадии соревнований подопечные Дмитрия Михайленко уступили Испании с минимальным счетом 0:1.

Один из самых опытных специалистов украинского футбола Виталий Кварцяный, который внимательно следил за перипетиями молодежного мундиаля в Чили, никак не ожидал такого поворота событий. Об этом он признался в комментарии корреспонденту Sport.ua:

«Не хочу ничего говорить. У меня грусть, ностальгия. Я очень хотел, чтобы Украина прошла на чемпионате мира дальше, однако разочарован тем, что ей это не удалось. А говорить о том, кто хорошо играл, а кто плохо, как и подробно разбирать игру футболистов или тактику тренеров, в данном случае мне не хочется. Я видел все нюансы, представлял – а вышло так, как вышло.

Могу сказать только одно: не повезло, что молодежная сборная не сыграет в следующем круге мировой первенства. Ведь мне нравилось за ней следить, желая нашей команде проходить как можно дальше в турнире. Я надеялся на то, что она будет преодолевать шаг за шагом этот путь и сможет выйти в финал. И даже не думал, что так произойдет».

По теме:
«Никто ему не подсказал». Эксперт – о дисквалификации Синчука и поражении
Аргентина и Колумбия вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф
Экс-игрок сборной Украины отреагировал на дисквалификацию Синчука
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 Виталий Кварцяный инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08 октября 2025, 11:50 53
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски

Тренеры команды киевского «Динамо» покидали должность по собственной воле крайне редко

Аморим получил гарантии в МЮ: «За три года он должен показать свой уровень»
Футбол | 08 октября 2025, 21:15 4
Аморим получил гарантии в МЮ: «За три года он должен показать свой уровень»
Аморим получил гарантии в МЮ: «За три года он должен показать свой уровень»

Рэтклифф не думает, что Аморим будет уволен

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08.10.2025, 06:30
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Футбол | 08.10.2025, 04:24
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.10.2025, 01:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
08.10.2025, 15:19 8
Бокс
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 46
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем