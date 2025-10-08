Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевский суд признал Алиева виноватым в нарушении закона. Есть наказание
Другие новости
08 октября 2025, 23:20 |
1105
0

Киевский суд признал Алиева виноватым в нарушении закона. Есть наказание

Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управления автомобилем

08 октября 2025, 23:20 |
1105
0
Киевский суд признал Алиева виноватым в нарушении закона. Есть наказание
Instagram. Александр Алиев

Киевский суд признал бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева виноватым в деле об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Футболист был оштрафован на 17 тысяч гривен и получил запрет на управления автомобилем на один год.

По материалам дела, 12 апреля Алиев был остановлен полицией из-за подозрения в вождении в нетрезвом виде и отказался от прохождения медицинского осмотра на месте, чем нарушил Правила дорожного движения.

Адвокат бывшего игрока настаивал, что дело должно быть закрыто из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения, однако получил отказ.

Суд признал, что правоохранители действовали в рамках закона и имели право остановить автомобиль Алиева. Причина – нарушение Правил дорожного движения, езда и остановка в полосе для общественного транспорта.

Решение столичного суда Алиев сможет обжаловать в течении десяти дней с момента вынесения приговора.

По теме:
Экс-партнеру Ярмоленко грозит лишение свободы. Его ждет суд
Дело о банкротстве. Шахтер обратился в суд из-за трансфера игрока Динамо
«Я думаю, ты просто русский». Детали скандала вокруг клуба по Dota 2
Александр Алиев суд
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08 октября 2025, 07:13 5
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников

Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд

ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
Футбол | 08 октября 2025, 17:47 4
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом

У болельщика были претензии к игре команды

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08.10.2025, 14:48
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Футбол | 08.10.2025, 23:51
Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08.10.2025, 08:19
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 46
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем