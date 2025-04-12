ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола

В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева.

Сам экс-футболист позже выступил с опровержением того, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, как сообщали некоторые источники, однако публикация официального аккаунта Патрульной полиции Киева не совпадает со словами Александра:

«Разъяснение относительно происшествия, которое случилось в Соломенском районе. Патрулируя на бульваре Чоколовском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes.

Общаясь с патрульными, водитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно себя вели. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия – не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок. Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль.

Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок. На водителя патрульные составили: протокол задержания, протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство), вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

На пассажирку мы составили: протокол задержания, протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство), вынесли постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде), постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.

В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд».