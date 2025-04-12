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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 18:54 | Обновлено 12 апреля 2025, 19:09
8754
12

ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола

Бывший игрок «Динамо» отказался пройти осмотр на состояние опьянения

12 апреля 2025, 18:54 | Обновлено 12 апреля 2025, 19:09
8754
12
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
Instagram. Александр Алиев

В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева.

Сам экс-футболист позже выступил с опровержением того, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, как сообщали некоторые источники, однако публикация официального аккаунта Патрульной полиции Киева не совпадает со словами Александра:

«Разъяснение относительно происшествия, которое случилось в Соломенском районе. Патрулируя на бульваре Чоколовском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes.

Общаясь с патрульными, водитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно себя вели. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия – не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок. Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль.

Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок. На водителя патрульные составили: протокол задержания, протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство), вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

На пассажирку мы составили: протокол задержания, протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство), вынесли постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде), постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.

В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд».

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Динамо Киев полиция ДТП Александр Алиев арест lifestyle алкоголь
Дмитрий Вус Источник: Facebook
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Комментарии 12
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Gargantua81
Алиев на фронте, убивает русню в одном окопе с Шабуниным, Хлывнюком, Кипиани, Жаданом и прочими героями войны. Это какая то подделка.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Kosta
Такие не меняются
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+2
Перець
Суркіс все порішає
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+1
😸
Заберуть права, ще й впаяють максимальний штраф або максимальний термін, на який заберуть права. Доїздився
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+1
CheMP
Ответить
0
Jho
Це хіба новини про спорт?
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-1
Demid Romanchik
Не гоните на Саню он фронтовик 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Andre Chil
Ухилянти з ухелесом щось неподілили
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-4
Burevestnik
Міля був десь не далеко від місця скоєння правопорушення,
але Міля не допоміг своєму корєшу, бо треба були бігти одну мілю...
Ответить
-4
Leon Killer
В Судже наверное налили,не протрезвел ещё воин б#я...
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-7
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