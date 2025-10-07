Травма Ястремской, изменения в сборной Украины по футболу, киберспорт

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 октября.

1. Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане

Даяна отказалась продолжать борьбу с Лаурой Зигемунд в третьем сете

2. Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура

Макларен завоевал Кубок конструкторов

3. ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины дозванили игрока Шахтера

Олег Очеретько попал в заявку на матчи с Исландией и Азербайджаном

4. Прохазка спасся в бою против Раунтри. И теперь снова претендует на титул

Вариантов для Йиржи хватает

5. Борьба за выживание. Соперники украинцев на четвертый тур EPL с CS2

Теперь каждый матч решающий

6. Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком

Однако договориться с «Гремио» донецкому клубу пока не удается

7. Сборная Украины вошла в первую корзину жеребьевки Евро-2026 по футзалу

Церемония жеребьевки состоится 24 октября в литовском Каунасе

8. Феномен сезона. Октябрь на дворе, а в УПЛ – ни одного увольнения

Стабильность, как никогда. Руководители клубов УПЛ совсем не увольняют тренеров

9. На краю пропасти. NAVI оказались в шаге от вылета из ESL Pro League по CS2

Украинский клуб проиграл второй матч подряд

10А. От Блохина до Коноплянки: символическая сборная украинцев в Суперкубке УЕФА

Звездная команда по случаю 50-летия славной динамовской победы

10В. Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»

Авторитетный отечественный тренер после восьмого тура прошелся по динамовцам и «горнякам»