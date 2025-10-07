Травма Ястремской, изменения в сборной Украины по футболу, киберспорт
Главные новости за 6 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 октября.
1. Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане
Даяна отказалась продолжать борьбу с Лаурой Зигемунд в третьем сете
2. Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Макларен завоевал Кубок конструкторов
3. ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины дозванили игрока Шахтера
Олег Очеретько попал в заявку на матчи с Исландией и Азербайджаном
4. Прохазка спасся в бою против Раунтри. И теперь снова претендует на титул
Вариантов для Йиржи хватает
5. Борьба за выживание. Соперники украинцев на четвертый тур EPL с CS2
Теперь каждый матч решающий
6. Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком
Однако договориться с «Гремио» донецкому клубу пока не удается
7. Сборная Украины вошла в первую корзину жеребьевки Евро-2026 по футзалу
Церемония жеребьевки состоится 24 октября в литовском Каунасе
8. Феномен сезона. Октябрь на дворе, а в УПЛ – ни одного увольнения
Стабильность, как никогда. Руководители клубов УПЛ совсем не увольняют тренеров
9. На краю пропасти. NAVI оказались в шаге от вылета из ESL Pro League по CS2
Украинский клуб проиграл второй матч подряд
10А. От Блохина до Коноплянки: символическая сборная украинцев в Суперкубке УЕФА
Звездная команда по случаю 50-летия славной динамовской победы
10В. Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Авторитетный отечественный тренер после восьмого тура прошелся по динамовцам и «горнякам»
