Гол Кудровки с центра поля, очередная ничья Динамо, Шахтер разгромлен ЛНЗ

«Колос» неожиданно уступил «Руху». «Полесье» разгромило «Полтаву». В центральном матче тура «Динамо» и «Металлист 1925» сыграли вничью. Это четвертая подряд ничья для столичного коллектива. «Шахтер» крупно проиграл ЛНЗ, но остался лидером в турнирной таблице.

Неожиданность тура

До матча против «Колоса» футболисты «Руха» пять матчей подряд не могли забить. И шесть матчей подряд проиграли. Поэтому не удивительно, что львовская команда замыкала турнирную таблицу. В свою очередь, «Колос» находился среди лидеров. И на своем поле ковалевцы получили хороший шанс пополнить свои «закрома» в игре против явного аутсайдера. Но вместо ожидаемой победы «Колоса» победу одержал «Рух». Вполне закономерную. Давно команда Руслана Костышина не была такой неубедительной. Кстати, «Колос» не может забить уже третью игру подряд.

Цифра тура

ФК Эпицентр

Семь поражений в восьми поединках – вот такой на данный момент пассив «Эпицентра», который в минувшем сезоне на одном дыхании выиграл чемпионат Первой лиги. В элитном дивизионе пока что дела у подопечных Сергея Нагорняка идут ни шатко, ни валко. В поединке с «Зарей» новичок УПЛ выглядел блекло и заслуженно опустился на последнее место в турнирной таблице.

Неудачник тура

ФК Александрия. Мигель Кампос

Не повезло, так не повезло. Центрбек «Александрии» Мигель Кампос фактически привез оба гола «Карпат» в свои ворота. Сначала португалец сыграл рукой в собственной штрафной площади: Бруниньо реализовал пенальти. А затем Кампос и вовсе забил в собственные ворота, срезав мяч после передачи Мирошниченко. Это первый «самострел» Кампоса в УПЛ.

«Месть» тура

Полузащитник «Оболони» Курко в свое время защищал цвета «Вереса». В игре против «народной команды» Василию удалось отличиться. Сделал он это сильным и дальним ударом.

Травма тура

На 52-й минуте матча «Оболонь» – «Верес» наставнику «пивоваров» Александру Антоненко пришлось проводить вынужденную замену. Травмировался Нестеренко. Ивана с подозрением на разрыв связок со стадиона увезла карета скорой.

Разгром тура

Практически не испытали проблем в игре против «Полтавы» футболисты «Полесья». Уже к середине первой половины встречи счет был 3:0. Забитыми мячами отличились Брагару, Велетень и Сарапий. Под конец матча Гайдучик довел счет до малоприличного.

Рекорд тура

Неудачно стартовав, «Полесье» потихоньку набрало ход. И установило новый клубный рекорд по количеству побед подряд. Старый рекорд был – три подряд виктории. А после разгрома «Полтавы» – уже четыре подряд.

Гол тура

Сумасшедший гол был забит в матче «Кривбасс» – «Кудровка». Мяч достаточно курьезный, однако от того не менее зрелищный. Футболисты «Кудровки разыгрывали мяч после того, как пропустили очередной (третий) гол от «Кривбасса». И Думанюк решился на удар с самого центра поля. Мяч угодил в перекладину, затем – в голову голкиперу хозяев Кемкину, и уже от него влетел в сетку ворот.

Бомбардир тура

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоза

Вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоза отметился сразу двумя точными ударами в игре против «Кудровки». Теперь на счету венесуэльца – пять забитых мячей и четыре результативные передачи. В обоих списках он лидер УПЛ.

Ничья тура

В центральном матче тура «Динамо» принимало «Металлист 1925». После неудачного поединка в еврокубках против «Кристал Пэлас» наставник киевлян Александр Шовковский провел существенную ротацию состава. И это в определенной мере помогло: хозяева очень активно начали игру, создавали моменты и таки материализовали свое игровое преимущество: мяч на счету Волошина. «Бело-синие» и дальше создавали моменты, но реализация хромала на обе ноги. А вот харьковчане забили с первой попытки: отличился Литвиненко. Далее гости перехватили инициативу, но и хозяева имели шансы. Имели, но не реализовали. В итоге боевая ничья 1:1. Четвертая подряд ничья для команды Александра Шовковского.

Слова тура

Не весьма дипломатично главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопрос об отсутствии Андрея Ярмоленко в заявке на игру с «Металлистом 1925»: «Это нужно спросить у самого Андрея. После матча с «Кристал Пэлас» он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды».

Сенсация тура

«Шахтер» своим матчем против ЛНЗ завершал программу тура, прекрасно зная об осечке «Динамо». У «горняков» был отличный шанс в случае победы увеличить отрыв от «бело-синих» до четырех очков. Да и соперник был вполне удобоваримый – ЛНЗ. Однако подопечные Арды Турана не просто не выиграли, они проиграли. Они разгромно проиграли – 1:4! Причем черкасская команда до середины второго тайма вела 3:0. Затем дончане один мяч отквитали, но последнее слово все равно было за командой Виталия Пономарева – 4:1. Это первая в истории победа ЛНЗ над «Шахтером». На данный момент – это главная сенсация стартовых туров чемпионата. И, в то же время, это худшая игра дончан под руководством Турана.

Событие тура

Поражение для «Шахтера» – всегда событие неординарное. А поражение с крупным счетом – вообще на наших широтах дело неслыханное. Последний раз «оранжево-черные» были биты с разницей в три мяча аж в 2016 году. Тогда «Шахтер» получил те же 4:1 от «Днепра».

Штрафной тура

Идеально исполнил штрафной удар полузащитник «горняков» Назарина в игре против ЛНЗ. Егор пульнул метров с тридцати. Мяч обогнул стенку и влетел в ближнюю «девятку».

Символическая сборная тура