Сразу минус 11 сеяных. Стали известны пары 1/16 финала Мастерса в Шанхае

На хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Пекин) состоялись матчи первого и второго раундов, и были определены пары 1/16 финала.

Действующий чемпион и второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стартовал с уверенной победы над Даниэлем Альтмайером. Его следующим соперником будет Таллон Грикспор.

Корентен Муте, который заменил Карлоса Алькараса и получил 33-й номер посева, потерпел поражение от Лернера Тьена – финалиста пятисотника в Пекине.

Помимо Муте, Мастерс в Шанхае покинули еще 10 сеяных игроков: Бен Шелтон [6] (поражение Давиду Гоффену), Карен Хачанов [9] (поражение Шану Цзюньчэню), Каспер Рууд [11] (поражение Зизу Бергсу), Андрей Рублев [13] (поражение Йосихито Нисиоке), Александр Бублик [14] (поражение Валентену Вашеро), Якуб Меншик [17] (поражение Йесперу Де Йонгу), Флавио Коболли [22] (поражение Хауме Муньяру), Фрэнсис Тиафо [25] (поражение Яннику Ханфманну), Алекс Микельсен [28] (поражение Артур Риндеркнеху), Брендон Накашима [29] (поражение Камилу Майхжаку).

Прошлогодний финалист и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович в стартовом матче переиграл Марина Чилича.

Помимо Синнера и Джоковича, из представителей топ-10 рейтинга ATP в третий круг прошли: Александр Зверев, Тейлор Фритц, Алекс де Минаур и Лоренцо Музети.

ATP 1000 Шанхай. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Лернер Тьен – Кэмерон Норри [30]

Алехандро Давидович Фокина [18] – Даниил Медведев [16]

Шан Цзюньчэнь [WC] – Нуну Боржеш

Камил Майхжак – Алекс де Минаур [7]

Александр Зверев [3] – Артур Риндекрнех

Денис Шаповалов [23] – Иржи Легечка [15]

Феликс Оже-Альяссим [12] – Йеспер Де Йонг

Лучано Дардери [26] – Лоренцо Музетти [8]

Нижняя часть сетки

Давид Гоффен – Габриэль Диалло [31]

Франсиско Черундоло [19] – Зизу Бергс

Йосихито Нисиока [Q] – Хауме Муньяр

Янник Ханфманн – Новак Джокович [4]

Тейлор Фритц [5] – Джованни Мпеши-Перрикар [32]

Уго Умбер [21] – Хольгер Руне [10]

Валентен Вашеро [Q] – Томаш Махач [20]

Таллон Грикспор [27] – Янник Синнер [2]

Видеообзор третьего игрового дня (2-й раунд)

Видеообзор четвертого игрового дня (2-й раунд)