ATP
04 октября 2025, 22:26
Сразу минус 11 сеяных. Стали известны пары 1/16 финала Мастерса в Шанхае

Из позитивного: турнир ATP 1000 в Китае уже покинули Андрей Рублев и Карен Хачанов

Сразу минус 11 сеяных. Стали известны пары 1/16 финала Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine

На хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Пекин) состоялись матчи первого и второго раундов, и были определены пары 1/16 финала.

Действующий чемпион и второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стартовал с уверенной победы над Даниэлем Альтмайером. Его следующим соперником будет Таллон Грикспор.

Корентен Муте, который заменил Карлоса Алькараса и получил 33-й номер посева, потерпел поражение от Лернера Тьена – финалиста пятисотника в Пекине.

Помимо Муте, Мастерс в Шанхае покинули еще 10 сеяных игроков: Бен Шелтон [6] (поражение Давиду Гоффену), Карен Хачанов [9] (поражение Шану Цзюньчэню), Каспер Рууд [11] (поражение Зизу Бергсу), Андрей Рублев [13] (поражение Йосихито Нисиоке), Александр Бублик [14] (поражение Валентену Вашеро), Якуб Меншик [17] (поражение Йесперу Де Йонгу), Флавио Коболли [22] (поражение Хауме Муньяру), Фрэнсис Тиафо [25] (поражение Яннику Ханфманну), Алекс Микельсен [28] (поражение Артур Риндеркнеху), Брендон Накашима [29] (поражение Камилу Майхжаку).

Прошлогодний финалист и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович в стартовом матче переиграл Марина Чилича.

Помимо Синнера и Джоковича, из представителей топ-10 рейтинга ATP в третий круг прошли: Александр Зверев, Тейлор Фритц, Алекс де Минаур и Лоренцо Музети.

ATP 1000 Шанхай. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Лернер Тьен – Кэмерон Норри [30]
Алехандро Давидович Фокина [18] – Даниил Медведев [16]

Шан Цзюньчэнь [WC] – Нуну Боржеш
Камил Майхжак – Алекс де Минаур [7]

Александр Зверев [3] – Артур Риндекрнех
Денис Шаповалов [23] – Иржи Легечка [15]

Феликс Оже-Альяссим [12] – Йеспер Де Йонг
Лучано Дардери [26] – Лоренцо Музетти [8]

Нижняя часть сетки

Давид Гоффен – Габриэль Диалло [31]
Франсиско Черундоло [19] – Зизу Бергс

Йосихито Нисиока [Q] – Хауме Муньяр
Янник Ханфманн – Новак Джокович [4]

Тейлор Фритц [5] – Джованни Мпеши-Перрикар [32]
Уго Умбер [21] – Хольгер Руне [10]

Валентен Вашеро [Q] – Томаш Махач [20]
Таллон Грикспор [27] – Янник Синнер [2]

Видеообзор третьего игрового дня (2-й раунд)

Видеообзор четвертого игрового дня (2-й раунд)

ATP Шанхай Лернер Тьен Кэмерон Норри Алехандро Давидович-Фокина Даниил Медведев Шан Цзюньчэн Нуну Боржеш Камил Майхжак Алекс де Минаур Александр Зверев Артур Риндеркнеш Денис Шаповалов Иржи Легечка Феликс Оже-Альяссим Йеспер де Йонг Лучано Дардери Лоренцо Музетти Давид Гоффен Габриэль Диалло Франсиско Черундоло Зизу Бергс Йосихито Нисиока Хауме Муньяр Янник Ханфманн Новак Джокович Тейлор Фритц Джованни Мпеши Перрикар Уго Умбер Хольгер Руне Валентен Вашеро Томаш Махач Таллон Грикспор Янник Синнер Корентен Муте Бен Шелтон Карен Хачанов Каспер Рууд Андрей Рублев Александр Бублик Якуб Меншик Флавио Коболли Фрэнсис Тиафо Алекс Микельсен Брэндон Накашима
