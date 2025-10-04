Сразу минус 11 сеяных. Стали известны пары 1/16 финала Мастерса в Шанхае
Из позитивного: турнир ATP 1000 в Китае уже покинули Андрей Рублев и Карен Хачанов
На хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Пекин) состоялись матчи первого и второго раундов, и были определены пары 1/16 финала.
Действующий чемпион и второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стартовал с уверенной победы над Даниэлем Альтмайером. Его следующим соперником будет Таллон Грикспор.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Корентен Муте, который заменил Карлоса Алькараса и получил 33-й номер посева, потерпел поражение от Лернера Тьена – финалиста пятисотника в Пекине.
Помимо Муте, Мастерс в Шанхае покинули еще 10 сеяных игроков: Бен Шелтон [6] (поражение Давиду Гоффену), Карен Хачанов [9] (поражение Шану Цзюньчэню), Каспер Рууд [11] (поражение Зизу Бергсу), Андрей Рублев [13] (поражение Йосихито Нисиоке), Александр Бублик [14] (поражение Валентену Вашеро), Якуб Меншик [17] (поражение Йесперу Де Йонгу), Флавио Коболли [22] (поражение Хауме Муньяру), Фрэнсис Тиафо [25] (поражение Яннику Ханфманну), Алекс Микельсен [28] (поражение Артур Риндеркнеху), Брендон Накашима [29] (поражение Камилу Майхжаку).
Прошлогодний финалист и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович в стартовом матче переиграл Марина Чилича.
Помимо Синнера и Джоковича, из представителей топ-10 рейтинга ATP в третий круг прошли: Александр Зверев, Тейлор Фритц, Алекс де Минаур и Лоренцо Музети.
ATP 1000 Шанхай. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Лернер Тьен – Кэмерон Норри [30]
Алехандро Давидович Фокина [18] – Даниил Медведев [16]
Шан Цзюньчэнь [WC] – Нуну Боржеш
Камил Майхжак – Алекс де Минаур [7]
Александр Зверев [3] – Артур Риндекрнех
Денис Шаповалов [23] – Иржи Легечка [15]
Феликс Оже-Альяссим [12] – Йеспер Де Йонг
Лучано Дардери [26] – Лоренцо Музетти [8]
Нижняя часть сетки
Давид Гоффен – Габриэль Диалло [31]
Франсиско Черундоло [19] – Зизу Бергс
Йосихито Нисиока [Q] – Хауме Муньяр
Янник Ханфманн – Новак Джокович [4]
Тейлор Фритц [5] – Джованни Мпеши-Перрикар [32]
Уго Умбер [21] – Хольгер Руне [10]
Валентен Вашеро [Q] – Томаш Махач [20]
Таллон Грикспор [27] – Янник Синнер [2]
Видеообзор третьего игрового дня (2-й раунд)
Видеообзор четвертого игрового дня (2-й раунд)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр выделил экс-игроков «бело-синих»
Смотрите видеообзор матча 3-го тура молодежного чемпионата мира U-20