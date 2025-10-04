Синнер успешно начал защиту трофея на Мастерсе в Шанхае, разобрав немца
Янник в двух сетах переиграл Даниэля Альтмайера на старте турнира ATP 1000 в Китае
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии выиграл стартовый матч на хардовом турнире ATP 1000 в Пекине, Китай.
Во втором раунде итальянец переиграл немца Даниэля Альтмайера (АТР 49) за 1 час и 38 минут.
ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/32 финала
Даниэль Альтмайер (Германия) – Янник Синнер (Италия) [2] – 3:6, 3:6
Синнер провел третье очное противостояние против Альтмайера и добыл вторую победу.
Янник успешно начал защиту прошлогоднего трофея. В 2024 в финале он одолел Новака Джоковича.
Синнер выиграл 59-й матч на хардовых Мастерсах в карьере из 75. Его следующим соперником будет Таллон Грикспор.
Янник продлил винстрик до шести поединков. 1 октября он завоевал трофея на пятисотнике в Пекине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7
Юлия не сумела справиться с Полиной Кудерметовой на старте квалификации тысячника