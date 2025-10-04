Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер успешно начал защиту трофея на Мастерсе в Шанхае, разобрав немца
ATP
04 октября 2025, 15:40 | Обновлено 04 октября 2025, 15:49
59
0

Синнер успешно начал защиту трофея на Мастерсе в Шанхае, разобрав немца

Янник в двух сетах переиграл Даниэля Альтмайера на старте турнира ATP 1000 в Китае

04 октября 2025, 15:40 | Обновлено 04 октября 2025, 15:49
59
0
Синнер успешно начал защиту трофея на Мастерсе в Шанхае, разобрав немца
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии выиграл стартовый матч на хардовом турнире ATP 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде итальянец переиграл немца Даниэля Альтмайера (АТР 49) за 1 час и 38 минут.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/32 финала

Даниэль Альтмайер (Германия) – Янник Синнер (Италия) [2] – 3:6, 3:6

Синнер провел третье очное противостояние против Альтмайера и добыл вторую победу.

Янник успешно начал защиту прошлогоднего трофея. В 2024 в финале он одолел Новака Джоковича.

Синнер выиграл 59-й матч на хардовых Мастерсах в карьере из 75. Его следующим соперником будет Таллон Грикспор.

Янник продлил винстрик до шести поединков. 1 октября он завоевал трофея на пятисотнике в Пекине.

По теме:
20:2. Джокович и Чилич в Шанхае провели самый возрастной матч на Мастерсе
Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине
Янник Синнер – Лернер Тьен. Финал в Пекине. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Янник Синнер ATP Шанхай Даниэль Альтмайер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 7
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя
Теннис | 04 октября 2025, 14:05 3
Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя
Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя

Юлия не сумела справиться с Полиной Кудерметовой на старте квалификации тысячника

Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Бокс | 04.10.2025, 04:23
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Футбол | 04.10.2025, 14:00
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 6
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 56
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 36
Футбол
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
02.10.2025, 18:23 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем