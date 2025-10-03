Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  20:2. Джокович и Чилич в Шанхае провели самый возрастной матч на Мастерсе
20:2. Джокович и Чилич в Шанхае провели самый возрастной матч на Мастерсе

Новак переиграл Марина в двух сетах и вышел в 1/16 финала турнира ATP 1000 в Китае

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Четвертый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии переиграл хорвата Марина Чилича во втором раунде хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

38-летний серб одержал победу над 37-летним хорватом в двух сетах за 1 час и 55 минут, ни разу не отдав свою подачу.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/32 финала

Марин Чилич (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:7 (2:7), 4:6

Джокович и Чилич провели самый возрастной матч на Мастерсах. На двоих им суммарно 75 лет и 139 дней.

Это было 22-е очное противостояние Новака и Марина. Ноле в 20-й раз победил Марина.

Джокович одержал 40-ю победу на кортах Шанхая. Его следующим оппонентом будет Янник Ханфманн.

Чилич в Шанхае успел переиграть Николаза Басилашвили – 6:3, 7:6 (7:5). Эта виктория для Марина стала первой за три года на Мастерсах.

По теме:
Алькарас после трофея в Токио снялся с Мастерса в Шанхае. Известна причина
ФОТО. Греческая Кардашьян обратилась к Джоковичу – вот что хотела
Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025
Новак Джокович Марин Чилич ATP Шанхай рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
