ВИДЕО. Гвардиола выступил с официальным заявлением в поддержку Палестины

Известный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обратился к людям в социальных сетях, призвав обратить внимание на ситуацию в Газе.

Испанский специалист публично выразил поддержку Палестине и призвал прекратить геноцид.

«Мы являемся свидетелями настоящего геноцида – уже погибли тысячи детей, и ещё больше находятся под угрозой.

Газа разрушена, а толпы людей остались без крова, пищи, воды и лекарств.

Только организованное гражданское общество может спасать жизни и оказывать давление на правительства, чтобы они действовали решительно», – заявил Гвардиола.