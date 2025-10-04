Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гвардиола выступил с официальным заявлением в поддержку Палестины
Англия
04 октября 2025, 20:07 | Обновлено 04 октября 2025, 20:10
ВИДЕО. Гвардиола выступил с официальным заявлением в поддержку Палестины

Тренер призвал людей выйти на улицы Барселоны в знак протеста

04 октября 2025, 20:07 | Обновлено 04 октября 2025, 20:10
ВИДЕО. Гвардиола выступил с официальным заявлением в поддержку Палестины
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Известный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обратился к людям в социальных сетях, призвав обратить внимание на ситуацию в Газе.

Испанский специалист публично выразил поддержку Палестине и призвал прекратить геноцид.

«Мы являемся свидетелями настоящего геноцида – уже погибли тысячи детей, и ещё больше находятся под угрозой.

Газа разрушена, а толпы людей остались без крова, пищи, воды и лекарств.

Только организованное гражданское общество может спасать жизни и оказывать давление на правительства, чтобы они действовали решительно», – заявил Гвардиола.

Израиль Палестина Пеп Гвардиола Манчестер Сити видео
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
