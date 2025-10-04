ВИДЕО. Гвардиола выступил с официальным заявлением в поддержку Палестины
Тренер призвал людей выйти на улицы Барселоны в знак протеста
Известный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обратился к людям в социальных сетях, призвав обратить внимание на ситуацию в Газе.
Испанский специалист публично выразил поддержку Палестине и призвал прекратить геноцид.
«Мы являемся свидетелями настоящего геноцида – уже погибли тысячи детей, и ещё больше находятся под угрозой.
Газа разрушена, а толпы людей остались без крова, пищи, воды и лекарств.
Только организованное гражданское общество может спасать жизни и оказывать давление на правительства, чтобы они действовали решительно», – заявил Гвардиола.
Manchester City manager and football legend Pep Guardiola has spoken out in solidarity with Palestine, calling on people to flood the streets of Barcelona tomorrow to protest against the genocide.@PepTeam @Palestina_cat pic.twitter.com/csIO6o3mnF— Leyla Hamed (@leylahamed) October 3, 2025
