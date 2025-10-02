Рома – Лилль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 2 октября, в матче второго тура основного этапа Лиги Европы встретились итальянская «Рома» и французский «Лилль».

Обе команды успешно стартовали в сезоне 2025/26 и одержали по одной победе – подопечные Джан Пьеро Гасперини одолели на на выезде представителя Франции «Ниццу» со счетом 2:1. «Лилль» оказался сильнее в противостоянии с норвежским «Бранном» (2:1).

Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени. Украинский форвард «волков» Артем Довбик не попал в стартовый состав и был вынужден начать этот поединок на скамейке запасных.

Лига Европы, 2-й тур. 2 октября

Рома (Франция) – Лилль (Франция) – 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ВИДЕО. Исландский нападающий гостей Гаральдссон отправил мяч в девятку в ворота Ромы