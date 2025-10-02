Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Лилль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
02 октября 2025, 19:53 | Обновлено 02 октября 2025, 19:58
53
0

В среду, 2 октября, итальянская и французская команда встретились в поединке Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 2 октября, в матче второго тура основного этапа Лиги Европы встретились итальянская «Рома» и французский «Лилль».

Обе команды успешно стартовали в сезоне 2025/26 и одержали по одной победе – подопечные Джан Пьеро Гасперини одолели на на выезде представителя Франции «Ниццу» со счетом 2:1. «Лилль» оказался сильнее в противостоянии с норвежским «Бранном» (2:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени. Украинский форвард «волков» Артем Довбик не попал в стартовый состав и был вынужден начать этот поединок на скамейке запасных.

Лига Европы, 2-й тур. 2 октября

Рома (Франция) Лилль (Франция) 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ВИДЕО. Исландский нападающий гостей Гаральдссон отправил мяч в девятку в ворота Ромы

По теме:
Динамо Киев – Кристал Пэлас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кристал Пэлас стал 17-м действующим клубом АПЛ, который сыграл в еврокубках
Лига Европы. 2-й тур, 2 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
