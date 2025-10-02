Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Динамо Киев
02.10.2025 19:45 - : -
Кристал Пэлас
Лига конференций
Лига конференций: Динамо Киев – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву

Лига конференций: Динамо Киев – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
2 октября, в первом круге основного этапа Лиги конференций между собой сыграют Динамо Киев – Кристал Пэлас. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Динамо Киев

Для киевлян Лига конференций больше выглядит, как утешительный приз, после вылета из Лиги чемпионов и Лиги конференций. Динамо даже на внутренней арене не впечатляет сильной игрой, в последнем туре не смогли обыграть на выезде Карпаты, которым уступали 0:2, потом вели 3:2, а в итоге сыграли 3:3. Упомянутая ничья стала третьей кряду в УПЛ, после трех стартовых ничьих, данная осечка стоила лидерства, теперь подопечные Шовковского вторые в чемпионате, они отстают от первого Шахтера на два очка.

Ожидать феноменальных успехов в еврокубках не стоит, все-таки нет преимущества своей арены, а на еврокубковые игры приходится ехать дольше, чем гостям, ведь авиатранспортом с Украины не добраться.

Кристал Пэлас

«Стекольщикам» есть чем похвастаться в этом сезоне, они уже успели выиграть Суперкубок Англии, одолев Ливерпуль в серии пенальти. Хорошим получился и страт в чемпионате, 3 победы и столько же ничьих позволяют занимать третью строчку в турнирной таблице. Кристал Пэлас единственная команда АПЛ, идущая без поражений. В последнем туре «стекольщики» смогли обыграть на своем поле лидирующий Ливерпуль со счетом 2:1, забив победный мяч в компенсированное время.

Клуб должен был выступать в Лиге Европы, так как взял Кубок Англии в прошлом сезоне, но из-за того, что не может выступать с Лионом в одном турнире, так как один владелец, «стекольщиков» переместили в Лигу конференций. Если команда будет выступать в этом турнире в полную силу, есть все шансы взять трофей.

Прогноз

Ранее команды никогда между собой не играли, а в предстоящей битве английский клуб фаворит.

С котировками я согласен, «стекольщики» выше классом и находятся в отличной форме, а у Динамо еще и нет преимущества своего поля, так как встреча пройдет на нейтральном стадионе в Польше. Многое зависит от того, какой состав выйдет у гостей, я думаю, здесь можно поставить на тотал меньше 3 голов за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
2 октября 2025 -
19:45
Кристал Пэлас
Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
