Топ-трансфер. Клуб АПЛ предложил за игрока сборной Украины 20 млн евро
Англия
01 января 2026, 22:15
Топ-трансфер. Клуб АПЛ предложил за игрока сборной Украины 20 млн евро

Арсения Батагова хотят видеть в Англии

Топ-трансфер. Клуб АПЛ предложил за игрока сборной Украины 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает A Spor.

По информации источника, один из клубов АПЛ предложил за 23-летнего игрока 20 млн евро. Однако «Трабзонспор» отклонил это предложение, поскольку хочет получить за украинца большую сумму.

Параллельно турецкий клуб отказал в трансфере Батагова лиссабонской «Бенфике», которая предлагала за него 22 млн евро. Отмечается, что «Трабзонспор» будет готов рассмотреть продажу защитника, если получит за него более высокие предложения.

Сообщалось, что на трансфере Батагова лично настаивает главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо.

Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ
