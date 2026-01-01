Топ-трансфер. Клуб АПЛ предложил за игрока сборной Украины 20 млн евро

Украинский защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает A Spor.

По информации источника, один из клубов АПЛ предложил за 23-летнего игрока 20 млн евро. Однако «Трабзонспор» отклонил это предложение, поскольку хочет получить за украинца большую сумму.

Параллельно турецкий клуб отказал в трансфере Батагова лиссабонской «Бенфике», которая предлагала за него 22 млн евро. Отмечается, что «Трабзонспор» будет готов рассмотреть продажу защитника, если получит за него более высокие предложения.

Сообщалось, что на трансфере Батагова лично настаивает главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо.