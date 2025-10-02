2 октября Динамо Киев провел матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.

Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября

Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:2

Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58

Удаление: Сосас, 76

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Муньос, 31 мин.

ГОЛ! 0:2 Нкетиа, 58 мин.