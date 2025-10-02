Динамо – Кристал Пэлас – 0:2. СаШо думал, Бражко ошибался. Видео голов
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги конференций
2 октября Динамо Киев провел матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.
Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.
Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября
Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:2
Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58
Удаление: Сосас, 76
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Муньос, 31 мин.
ГОЛ! 0:2 Нкетиа, 58 мин.
События матча
Встреча первого тура еврокубка состоится в Люблине 2 октября и начнется в 19:45