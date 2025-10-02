Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Кристал Пэлас – 0:2. СаШо думал, Бражко ошибался. Видео голов
Лига конференций
Динамо Киев
02.10.2025 19:45 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
02 октября 2025, 22:25 |
3876
1

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги конференций

Динамо – Кристал Пэлас – 0:2. СаШо думал, Бражко ошибался. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября Динамо Киев провел матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.

Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября

Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:2

Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58

Удаление: Сосас, 76

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Муньос, 31 мин.

ГОЛ! 0:2 Нкетиа, 58 мин.

События матча

76’
Борна Соса (Кристал Пэлас) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Кристал Пэлас), асcист Йереми Пино.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас), асcист Йереми Пино.
По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
«Мы справились». Караваев прокомментировал поражение от Кристал Пэлас
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций видео голов и обзор Даниэль Муньос Эдди Нкетиа Динамо - Кристал Пэлас удаление (красная карточка) Борна Соса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Arera
Харьковские учёные расшифровали надпись SSH на футболке у шавковского. Это же Sosi Sosi Huy. Ха-ха-ха! Привет из Харькова!
