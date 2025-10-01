Динамо Киев

В четверг, 2 октября, состоится матч основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся киевское «Динамо» и Кристал Пэлас. Игра пройдет в Люблине (Польша) на «Люблин Арене» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» постарается уверенно начать свою кампанию на групповом этапе Лиги конференций после неудачи в квалификации и Лиги чемпионов, и Лиги Европы. Команда Александра Шовковского удачно стартовала в чемпионате, одержав четыре победы подряд. Однако затем «Динамо» сбавило темп, сыграв три матча кряду вничью. Несмотря на это, киевляне остаются непобеждёнными — и в этом они схожи с «Кристал Пэлас», который также ещё не проигрывал в национальном первенстве. Более того, беспроигрышная серия английского клуба во всех турнирах уже достигла 18 матчей. «Орлы» считаются одними из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги конференций и намерены подтвердить свой статус уже с первого матча.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кристал Пэлас», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.