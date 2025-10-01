Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо Киев – Кристал Пэлас. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев
02.10.2025 19:45 - : -
Кристал Пэлас
01 октября 2025, 21:49 | Обновлено 01 октября 2025, 21:50
Динамо Киев – Кристал Пэлас. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Лиги конференций

Коллаж Sport.ua

В четверг, 2 октября, состоится матч основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся киевское «Динамо» и Кристал Пэлас. Игра пройдет в Люблине (Польша) на «Люблин Арене» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» постарается уверенно начать свою кампанию на групповом этапе Лиги конференций после неудачи в квалификации и Лиги чемпионов, и Лиги Европы. Команда Александра Шовковского удачно стартовала в чемпионате, одержав четыре победы подряд. Однако затем «Динамо» сбавило темп, сыграв три матча кряду вничью. Несмотря на это, киевляне остаются непобеждёнными — и в этом они схожи с «Кристал Пэлас», который также ещё не проигрывал в национальном первенстве. Более того, беспроигрышная серия английского клуба во всех турнирах уже достигла 18 матчей. «Орлы» считаются одними из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги конференций и намерены подтвердить свой статус уже с первого матча.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кристал Пэлас», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

ТУРАН: «Я не учитываю, что Абердин – на дне в Шотландии. Уважаем соперника»
ЯРМОЛЕНКО: «Мы смотрели очень много матчей с участием Кристал Пэлас»
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Spaceman
Відставка все ближче..
