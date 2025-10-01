Динамо Киев

В четверг, 2 октября, киевское «Динамо» стартует в основном раунде Лиги конференций. Первым соперником команды Александра Шовковского станет английский «Кристал Пэлас». Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Арена Люблин», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Динамо

Киевляне начали новый евросезон с квалификации Лиги чемпионов, но победа в двухматчевом противостоянии с мальтийским «Хамрун Спартанс» стала единственным успехом «бело-синих» на международной арене. И эта победа, в свою очередь, обеспечила «Динамо» еврокубковую осень. Поражения в дуэлях с кипрским «Пафосом» и израильским «Маккаби» Таль-Авив отправили «бело-синих» в основной раунд Лиги конференций.

В украинском чемпионате у киевлян поначалу все очень неплохо получалось. Команда Шовковского одержала четыре победы, демонстрируя при этом ударную результативность. Но после международной паузы в «динамовском» механизме что-то сломалось. «Динамо» в трех матчах потеряло очки, при этом во всех играх киевляне упускали победный результат на последних минутах. Единственную викторию в сентябре «бело-синие» одержали в 1/16 финала Кубка Украины, обыграв «Александрию», но и она далась подопечным Шовковского непросто.

Тренерский штаб «Динамо» пытается найти решения для улучшения результатов команды, но на данный момент в игре «бело-синих» присутствует много проблем. Голкиперы Нещерет и сменивший партнера в предыдущих матчах Моргун не отличаются сверхнадежными действиями. «Ахиллесовой пятой» киевлян является игра в обороне, где регулярно допускаются ошибки. Возможно, улучшить игру в защите сможет сенегальский центрбек Тиаре, но и ему пока присущи неудачные действия. К тому же, в лазарете продолжает находится Попов, зато восстановился Тымчик.

Немало вопросов к атаке «Динамо». После ухода Ваната в распоряжении киевлян осталось три форварда, которые не блещут результативностью. Один из них, Пономаренко, находится сейчас в лагере сборной Украины U-20 на чемпионате мира. Получше ситуация у «динамовской» полузащиты. Там есть игроки, способные обострить игру и работать на созидание. Неплохо себя проявил нигерийский новичок Шола Огундана, который должен добавить энергии атакующему потенциалу команды. В предстоящем матче «Динамо» не помогут Михайленко и Кабаев.

Кристал Пэлас

В прошлом сезоне лондонская команда финишировала в середине турнирной таблицы Английской Премьер-лиги. Выход на евроарену состоялся благодаря триумфальному шествию «орлов» в Кубке Англии. За весь турнир «Кристал Пэлас» пропустил всего один гол, а в финале сенсационно обыграл «Манчестер Сити». Трофей (кстати, этот Кубок стал первым выигранным «орлами» в истории) лондонцам принес результативный удар форварда Эберечи Эзе, который летом перешел в «Арсенал». Причем поначалу лондонская команда должна была участвовать в Лиге Европы, но затем из-за нарушения требования по многоклубной собственности УЕФА перевел «стекольщиков» в Лигу конференций.

Новый сезон «Кристал Пэлас» начал с еще одной сенсационной победы: в матче за Суперкубок Англии «орлы» одолели «Ливерпуль». В чемпионате лондонцы стартовали весьма неплохо. После шести туров команда занимает третье место: 3 победы и 3 ничьи. В предыдущем поединке «орлы» обыграли все тот же «Ливерпуль». В противостоянии за выход в основной раунд Лиги конференций «стекольщики» разобрались с норвежским «Фредрикстадом». Победу в двухматчевой дуэли лондонской команде принес единственный гол, забитый в домашнем поединке. Эта победа для «Кристал Пэлас» стала первой на евроарене, ведь ранее «орлы» играли только в уже несуществующем Кубке Интертото, где проиграли два матча турецкому «Самсунспору».

Несмотря на дебют в основном раунде еврокубков, букмекеры считают «Кристал Пэлас» одним из фаворитов Лиги конференций. На данный момент «орлы» удерживают 18-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, что является повторением клубного рекорда. Последнее поражение лондонская команда потерпела еще в середине апреля.

Из персоналий отметим сенегальца Исмаилу Сарра, который в нынешнем сезоне забил 4 гола. Пытается не отставать от партнера по результативности француз Жан-Филипп Матета. В летнее межсезонье «орлы» с трудом сумели сохранить в составе центрбека Маркуса Гехи, а также подписали защитника Сосу из «Аякса» и вингера Пино из «Вильярреала». В лазарете команды находятся защитник Чади Рияд и полузащитник Шейк Дукуре.

Статистика встреч

В официальных матчах киевляне с «Кристал Пэлас» не встречались. А в целом «орлы» станут десятым соперником из Англии для «Динамо». Ранее «бело-синие» провели 30 встреч с английскими командами. И статистика этих поединков свидетельствует явно не в пользу «Динамо». «Бело-синие» одержали всего 5 побед, 16 встреч проиграли и еще 9 матчей завершились вничью.

Прогноз на противостояние

Скажем откровенно, даже ничейный результат в предстоящем поединке можно считать успехом для киевской команды. «Орлы» сейчас находятся в отличной форме, чего не скажешь про «бело-синих». И все же, надеемся, что «Динамо» сможет дать достойный бой фавориту. Поставим на фору киевлян +1.5.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев, Бражко, Огундана, Шапаренко, Пихаленок, Волошин, Герреро.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехи, Муньос, Уортон, Камада, Митчелл, Сарр, Пино, Матета.