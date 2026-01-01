Ротань выбрал трех лучших футболистов в УПЛ и удивил

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился собственным рейтингом лучших футболистов Украинской Премьер-лиги по итогам 2025 года. Специалист удивил выбором, ведь в его топ-3 не попал ни один представитель грандов отечественного футбола – киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

Первое место в списке Ротаня занял защитник «Полесья» Эдуард Сарапий. Вторую позицию наставник отдал полузащитнику «Металлиста 1925» Ивану Калюжному, а третьим стал еще один игрок житомирян – Владислав Велетень.

В сезоне-2025 Сарапий провел 23 матча в УПЛ, отличившись двумя забитыми мячами и стабильной игрой в обороне. Велетень сыграл 11 поединков, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Калюжный за «Металлист 1925» принял участие в 16 матчах, записав на свой счет три гола и один ассист.