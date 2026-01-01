ОФИЦИАЛЬНО. 34-летний экс-игрок Шахтера продлил контракт с бразильцами
Алан Патрик планирует оставаться в «Интернасьонале» как минимум до конца 2027 года
Бразильский «Интернасьонал» официально объявил о пролонгации сотрудничества с 34-летним центральным полузащитником Аланом Патриком, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».
Новый контракт с ветераном рассчитан до конца 2027 года. Прежнее трудовое соглашение Патрика с «колорадос» действовало до конца текущего года.
Алан Патрик вернулся в «Интернасьонал» (ранее он уже играл за эту команду на правах аренды из «Шахтера») в апреле 2022 года, будучи подписанным за 2 миллиона евро.
В настоящий момент хавбек является капитаном «колорадос», за которых провел в общей сложности 236 матчей (60 голов, 41 ассист), что больше, нежели за «Шахтер» (178 матчей, 26 голов и 35 ассистов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин может перейти в «Милан»
Матч 19-го тура Английской Премьер-лиги завершился нулевой ничьей