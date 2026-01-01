Скандальный экс-игрок сборной Украины рассказал о переходе в Казахстан

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец прокомментировал свой переход в казахстанский «Актобе».

– Добро пожаловать! Какие ваши впечатления от трансфера?

– Большое спасибо! Рад присоединиться к этой команде. Впечатления прекрасные, все на высшем уровне.

– Вы слышали о Казахстане в целом, в том числе и о ФК «Актобе»? Как вы приняли решение о переходе к «бело-красным»?

– Я никогда не был в Казахстане, но знаю, что природа этой страны красива, а ее культура очень богата. Я давно знаю об «Актобе» – это клуб с очень высокими амбициями. Я также знаю, что здесь невероятные болельщики. Такое решение я принял после совещания с семьей и своим агентом.

– Какие цели и задачи ставите перед собой в составе «Актобе»?

– Хочу покорить самые высокие вершины вместе с командой. Сделаю все возможное, чтобы выполнить все задачи и порадовать болельщиков, – подытожил Ордец.

Последним клубом украинца был немецкий «Бохум», который он покинул летом 2025-го на правах свободного агента. В прошлом сезоне Ордец провел 22 матча в Бундеслиге, результативными действиями не отличался.

В начале полномасштабного вторжения возник скандал из-за позиции футболиста, который продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже принимал участие в корпоративах команды.