ПСЖ – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 1 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.

Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.

Барселона – ПСЖ – 1:1 (обновляется)

Голы: Торрес, 19 – Маюлу, 38.

ГОЛ! Торрес, 19 мин, 1:0!

ГОЛ! Маюлу, 38 мин, 1:0!