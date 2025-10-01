Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
01 октября 2025, 22:50 |
522
0

ПСЖ – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты центрального матча Лиги чемпионов

01 октября 2025, 22:50 |
522
0
ПСЖ – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 1 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.

Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.

Барселона – ПСЖ – 1:1 (обновляется)
Голы: Торрес, 19 – Маюлу, 38.

ГОЛ! Торрес, 19 мин, 1:0!

ГОЛ! Маюлу, 38 мин, 1:0!

По теме:
ВИДЕО. Горячий матч. ПСЖ сравнял счет в матче Лиги чемпионов с Барсой
Монако – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Барселона расстроила Забарного и Ко в Лиге чемпионов
Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Холанд открыл счет для Ман Сити, но Монако быстро сравнял
Футбол | 01 октября 2025, 22:23 0
ВИДЕО. Холанд открыл счет для Ман Сити, но Монако быстро сравнял
ВИДЕО. Холанд открыл счет для Ман Сити, но Монако быстро сравнял

Джордан Тезе отличился на 18-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов

Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Футбол | 01 октября 2025, 18:22 7
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»

Виталий Пономарев считает, что уровень нынешней УПЛ довольно равный

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01.10.2025, 02:45
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Футбол | 01.10.2025, 07:10
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 2
Футбол
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем