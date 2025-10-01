ПСЖ – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты центрального матча Лиги чемпионов
В среду, 1 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.
Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.
Барселона – ПСЖ – 1:1 (обновляется)
Голы: Торрес, 19 – Маюлу, 38.
ГОЛ! Торрес, 19 мин, 1:0!
ГОЛ! Маюлу, 38 мин, 1:0!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джордан Тезе отличился на 18-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов
Виталий Пономарев считает, что уровень нынешней УПЛ довольно равный