Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
01 октября 2025, 16:28 | Обновлено 01 октября 2025, 16:29
0

Впечатляющая форма Кейна: гол или ассист в каждой игре Бундеслиги и ЛЧ

«Красные» продолжили победную серию во всех турнирах

Впечатляющая форма Кейна: гол или ассист в каждой игре Бундеслиги и ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн забил гол или отдал ассист в каждом матче «Баварии» в Бундеслиге и Лиге чемпионов текущего сезона.

В матче 2-го тура самого престижного турнира Европы мюнхенцы на выезде победили кипрский «Пафос» со счетом 5:1.

Очередным дублем за «Баварию» отметился нападающий команды Гарри Кейн, который тем самым продолжил свою результативную серию нынешнего сезона.

Голевые действия Гарри Кейна в Бундеслиге и Лиге чемпионов в сезоне 2025/26

  • РБ Лейпциг – хет-трик
  • Аугсбург – два ассиста
  • Гамбург – дубль и ассист
  • Челси – дубль
  • Гоффенгайм – хет-трик
  • Вердер – дубль
  • Пафос – дубль

Кейн является лучшим английским бомбардиром в истории Лиги чемпионов – 44 гола. Нападающий уже имеет как минимум на 14 мячей больше, чем любой другой англичанин в турнире: 30 – Уэйн Руни, 27 – Рахим Стерлинг, 24 – Пол Скоулз, 23 – Фрэнк Лэмпард, 21 – Стивен Джеррард.

Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса (101) по количеству побед в Лиге чемпионов среди вратарей.

«Бавария» победила во всех 9 поединках сезона 2025/26: 5 – Бундеслига, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Германии, 1 – Суперкубок Германии.

По теме:
Виктор ОСИМХЕН: «Этот клуб лучший в мире»
Рекорд Месси побит. Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов
Челси победил Бенфику во всех пяти матчах международных турниров
