Впечатляющая форма Кейна: гол или ассист в каждой игре Бундеслиги и ЛЧ
«Красные» продолжили победную серию во всех турнирах
Гарри Кейн забил гол или отдал ассист в каждом матче «Баварии» в Бундеслиге и Лиге чемпионов текущего сезона.
В матче 2-го тура самого престижного турнира Европы мюнхенцы на выезде победили кипрский «Пафос» со счетом 5:1.
Очередным дублем за «Баварию» отметился нападающий команды Гарри Кейн, который тем самым продолжил свою результативную серию нынешнего сезона.
Голевые действия Гарри Кейна в Бундеслиге и Лиге чемпионов в сезоне 2025/26
- РБ Лейпциг – хет-трик
- Аугсбург – два ассиста
- Гамбург – дубль и ассист
- Челси – дубль
- Гоффенгайм – хет-трик
- Вердер – дубль
- Пафос – дубль
Кейн является лучшим английским бомбардиром в истории Лиги чемпионов – 44 гола. Нападающий уже имеет как минимум на 14 мячей больше, чем любой другой англичанин в турнире: 30 – Уэйн Руни, 27 – Рахим Стерлинг, 24 – Пол Скоулз, 23 – Фрэнк Лэмпард, 21 – Стивен Джеррард.
Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса (101) по количеству побед в Лиге чемпионов среди вратарей.
«Бавария» победила во всех 9 поединках сезона 2025/26: 5 – Бундеслига, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Германии, 1 – Суперкубок Германии.
